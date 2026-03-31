"Они где-то есть в лодке": в Одесской области четвертые сутки подряд ищут пропавших в Черном море рыбаков

В Одесской области уже четвертые сутки продолжается операция по поиску двух рыбаков. Роман и Евгений исчезли 27 марта после выхода в Черное море на резиновой лодке.

О поисках в комментарии для Общественного рассказали жены пропавших, Алина и Анна.

Актуально В Одессе дрон попал по балкону 9-этажки: есть пострадавший

Что известно об исчезновении мужчин в Черном море?

Жена 34-летнего Романа Алина поделилась воспоминаниями о 27 марта. Тогда в половине седьмого вечера муж попросил ее прислать прогноз погоды, а после этого на связь он так и не вышел.

К Роману пытались дозвониться около половины десятого, но связи не было. На утро отправились на поиски рыбаков, на берегу нашли машину и тогда поняли, что мужчины остались в море.

К поискам сразу привлекли правоохранителей из Татарбунарского подразделения, водную полицию и спасателей. Однако из-за сложных погодных условий и ситуации безопасности работы затруднены.

Море заминировано. То были туманы, то дожди. Вчера была хорошая погода, дроны поднимали, но кто-то глушил сигнал,

– сообщила Алина.

Она воспитывает пять общих с Романом детей. Женщина отметила, что рыбаков могло отнести течением в Румынию или Болгарию. Родные вместе с местными самостоятельно обследовали побережье от Лебедевки до Приморского, но никаких следов не обнаружили.



Пропавший рыбак Роман / Фото из архива его жены Алины

Отметим, что мужчины вышли на воду на резиновой лодке, предположительно, марки "Колибри" в районе между населенными пунктами Рассейка и Лебедевка.

Не нашли и лодки рыбаков. Она, по словам Алины, была довольно большой – около 7 метров, поэтому в случае аварии ее должны были бы заметить люди.

"Если лодки нет, значит они где-то есть в лодке. А просто неделю ждать без воды, без еды, в холоде таком. Человек просто не вытянет этого", – поделилась жена пропавшего.

Со своей стороны жена 32-летнего Евгения, Анна, рассказала, что последний раз мужчина выходил на связь в 21:41, тогда он позвонил дочери, но та не услышала вызов. Уже через 10 минут рыбак был вне сети.



Пропавший рыбак Евгений / Фото из архива его жены Анны

Супруги имеют четырех детей, самому младшему сыну 3 месяца. Анна поделилась тем, что подобные случаи происходили и раньше, поэтому сначала они не придали этому должного внимания.

Живем в селе и заработок у нас только рыбалка. Он все свое детство, всю жизнь рыбачил,

– рассказала о Евгении Анна.

Она рассказала, что Евгений и Роман, муж Алины, давно приятельствуют и имеют близкие дружеские отношения, поэтому вряд ли между ними мог произойти конфликт.

Обе женщины подчеркнули, что их мужья имеют много опыта в рыболовстве и в море работают годами.

Мой муж не первый раз в море. Он не в такие штормы попадал. Они опытные, и мы надеемся, что они еще живы,

– подчеркнула Алина.

На берегу также нашли обломок весла, но нет никаких подтверждений, что он может принадлежать именно пропавшим рыбакам. Сейчас полиция расширяет территорию поисковой операции.

Родные Романа и Евгения просят всех, кто видел лодку или имеет любую информацию, сообщить об этом.

Трагедии на Черном море: последние новости