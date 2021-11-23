Лодку нашел местный рыбак. Он сразу обратился в дежурный отдел пограничной службы "Очаков".
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Один человек исчез
Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались до места трагедии. Они изъяли тела погибших 1949 и 1961 годов рождения. Их транспортировали на берег.
По словам рыбака, в лодке было три человека. Тело третьего мужчины до сих пор ищут.
Похожая трагедия в Одесской области
В мае 2021 года на озере Тудоровое в Одесской области перевернулась моторная лодка. На ней патрулировали границу 4 военнослужащих Госпогранслужбы. Трем из них удалось выжить, четвертый мужчина фактически вытащил их на себе. Однако четвертый пограничник пропал. Впоследствии его нашли мертвым.
К слову, в сентябре 2020 года в Обуховском районе на Днепре тоже перевернулась лодка. На борту находились 9 человек. Однако в этот раз никто не утонул.