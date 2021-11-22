В сети появились волшебные фото мез на берегу. Об этом сообщил сотрудник природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев 22 ноября.

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Миллион медуз

Русев рассказал, что недавно на Черном море был штурм. Однако такие сильные бури происходят здесь нечасто. В этот раз сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в нацпарке. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.



В нацпарке "Тузловские лиманы" море выбросило миллион медуз / Фото из фейсбука Ивана Русева

На берег к тому же выбросило миллионы медуз-корнеротов. Однако Русев говорит, что это не вредит экосистеме.

Как правило, медузы не задействованы в пищевых цепях природной экосистемы моря. Но волновые процессы моря скоро превратят их в биологическую пыль, которая будет вовлечена в пищевую цепь морской и известковой экосистем.

– рассказывает Иван Русев.



Медузы впоследствии превратятся в биологическую пыль​ / Колаж 24 каналу

Обратите внимание! Корнероты – медузы, имеющие выпуклую шапку-зонтик и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками. Могут достигать в диаметре более 2 метров.

Текст публикации Ивана Русева:

Черное море выбросило корнеротов на берег.

Недавно прошел мощный шторм на Черном море. Такие шторма бывают не так часто. Сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" . В некоторых местах, исчезли широкие пляжи, а на отдельных участках, сформировались новые участки пляжной зоны. Естественно, море собрало и выбросило на пересыпь немало людского мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой зоне моря, в границах нацпарка, оно выбросило около миллиона медуз – корнеротов. Как правило, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и, их, за редким исключением любительского поедания шакалами или воронами, никто не ест, как кормовой обьект. Но волновые процессы моря скоро их превратят в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем.