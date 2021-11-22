У мережі з'явилися чарівні фото мез на березі. Про це повідомив співробітник природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв 22 листопада.

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Мільйон медуз

Русєв розповів, що нещодавно на Чорному морі був штурм. Проте такі сильні бурі відбуваються тут нечасто. Цього разу сильні хвилі кардинально змінили берегову зону піщаного пересипу у нацпарку. У деяких місцях зникли широкі пляжі, сформувалися нові ділянки пляжної зони.



У нацпарку "Тузлівські лимани" море викинуло мільйон медуз / Фото з фейсбуку Івана Русєва

На берег до того ж викинуло мільйони медуз-корнеротів. Однак Русєв каже, що це не шкодить екосистемі.

Як правило, медузи не задіяні в харчових ланцюгах природної екосистеми моря. Але хвильові процеси моря скоро перетворять їх на біологічний пил, який буде залучений у харчовий ланцюг морської та вапняної екосистем,

– розповідає Іван Русєв.



Медузи згодом перетворяться в біологічний пил / Колаж 24 каналу

Зверніть увагу! Корнероти – медузи, що мають опуклу шапку- парасольку та масивні ротові лопаті з численними відростками. Можуть досягати в діаметрі понад 2 метри.

Текст публікації Івана Русєва:

Чорне море викинуло корнероти на берег.

Нещодавно пройшов потужний шторм на Чорному морі. Такі бурі трапляються не так часто. Сильні хвилі кардинально змінили прибережну зону піскоструму в Національний природний парк "Тузлівські лимани". Місцями зникли широкі пляжі, а в деяких районах утворилися нові ділянки пляжної зони. Природно, море зібрало і викинуло багато людського сміття, щоб розкидати, яке працівникам Нацпарку доведеться прибирати. А найяскравішим проявом шторму стало те, що вздовж прибережної зони моря, в межах Національного парку, він викинув близько мільйона медуз - корнероттів. Як правило, медузи не задіяні в харчових ланцюгах природної екосистеми моря, і, за рідкісним винятком любителів поїдання шакалів або ворон, ніхто не їсть їх як харчовий об'єкт. Але хвильові процеси моря скоро перетворять їх на біологічний пил, який буде залучений у харчовий ланцюг морської та вапняної екосистем.