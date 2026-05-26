Взятка на границе: 5 тысяч долларов пограничнику вместо миллиона гривен алиментов детям
В Одесской области должник по алиментам пытался подкупить пограничника. Чтобы беспрепятственно пересечь государственную границу, мужчина предложил работнику 5 тысяч долларов.
Об инциденте ГПСУ сообщает на своем сайте.
Смотрите также В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны
Что известно о взятке на границе?
На пункте пропуска "Маяки – Удобное – Паланка" пограничники во время проверки документов выяснили, что 62-летний житель Киевской области имел временное ограничение в праве выезда за пределы Украины. Тогда он попытался подкупить пограничника Белгород-Днестровского отряда, чтобы беспрепятственно выехать на территорию Молдовы.
Причиной для запрета пересекать границу была неуплата алиментов. В целом мужчина задолжал своей семье более одного миллиона гривен.
Работник пограничной службы отказался от взятки. Также он сразу сообщил о факте правонарушения правоохранительные органы. Теперь нарушителю грозит подозрение по статье 369 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.