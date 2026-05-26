Об инциденте ГПСУ сообщает на своем сайте.

Смотрите также В долларах, сроках и штрафах: какие расценки на взятки во время войны

Что известно о взятке на границе?

На пункте пропуска "Маяки – Удобное – Паланка" пограничники во время проверки документов выяснили, что 62-летний житель Киевской области имел временное ограничение в праве выезда за пределы Украины. Тогда он попытался подкупить пограничника Белгород-Днестровского отряда, чтобы беспрепятственно выехать на территорию Молдовы.

Причиной для запрета пересекать границу была неуплата алиментов. В целом мужчина задолжал своей семье более одного миллиона гривен.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Работник пограничной службы отказался от взятки. Также он сразу сообщил о факте правонарушения правоохранительные органы. Теперь нарушителю грозит подозрение по статье 369 Уголовного кодекса Украины, в которой говорится о предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.