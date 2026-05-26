Одессу готовят к "круговой обороне": вокруг города возводят противотанковые рвы и "зубы дракона"

Враг не оставляет попыток захватить как можно больше украинских территорий. На все потенциальные угрозы со стороны страны-агрессора оперативно реагируют ВСУ. В частности, речь идет о возведении оборонительных сооружений вблизи Одессы.

Об этом проинформировали в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

Смотрите также Наступление России значительно замедляется: обзор фронта от ISW

Что известно об усилении обороны Одессы?

Военные сообщили, что вокруг города продолжается завершение строительства многокилометровых противотанковых рвов и блиндажей. Также устанавливают колючую проволоку, "зубы дракона" и другие инженерные заграждения.

Эти меры являются не демонстрацией силы, а превентивным укреплением, призванным исключить любые иллюзии относительно успеха вражеского десанта.

Надежная оборона не повышает, а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда подвинет,

– отметили в управлении.

Возведение фортификаций вблизи Одессы: смотрите видео

Какие последние новости Одессы?

Накануне, 25 мая, оккупанты ударили по городу дронами и баллистикой. В городской администрации отметили, что в результате атаки был поврежден объект инфраструктуры в одном из районов города. Из-за взрывной волны выбиты окна в учебном заведении и жилых домах рядом.

По обновленным данным, количество пострадавших возросло до четырех, один из них впоследствии умер от полученных травм, несмотря на усилия врачей.

Также 25 мая в Одессе местные слышали взрывы, после чего появились сообщения о возможной атаке морских дронов на порт и повреждения фрегата "Дружба".

Однако в ВМС ВСУ опровергли эту информацию, объяснив, что в одном из портов сдетонировал взрывоопасный предмет, который не повлек жертв или значительных разрушений.