В Одессе мужчина под наркотиками устроил стрельбу и поработил женщин

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения совершил сразу несколько серьезных правонарушений. В частности, он устроил стрельбу и держал в заложницах 2 женщин.

Это произошло в доме на улице Каманина. Правоохранителей туда вызвали примерно в 6 утра 17 ноября.

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Женщины спрятались в ванной

На горячую линию 102 позвонила одна из пострадавших. Она умоляла о помощи и сказала, что их с подругой закрыл в квартире и не выпускает знакомый.



Пистолет, из которого стрелял злоумышленник / Фото патрульной полиции

До этого между ними якобы произошел конфликт. Во время него мужчина достал оружие и начал стрелять. Поэтому они с подругой закрылись в ванной комнате.

Имел наркотики и "липовые" документы

Когда полицейские прибыли, то мужчина сначала не открывал дверь по требованию. Когда он это все же сделал, его немедленно задержали. Патрульные рассказали, что у 32-летнего злоумышленника были явные признаки наркотического опьянения.



Гильза от пистолета злоумышленника / Фото Патрульной полиции

После задержания в квартиру прибыли следователи и провели обыск. Они нашли немало интересного:

травматический пистолет и гильзы;

паспорт гражданина Украины с признаками подделки;

удостоверение гражданина другого государства также с признаками подделки;

сверток с белым порошкообразным веществом.



Гильза на полу в квартире / Фото патрульной полиции

Другой агрессивный неадекват

12 ноября сообщили, что на Львовщине задержали жителя Запорожья, который совершил 2 правонарушения. Сперва он разбил гостиничный номер, а потом пошел на улицу.

Там он конфликтовал с прохожим и избил его. В этот момент он был под действием наркотиков, которые употреблял накануне.