Одессит устроил стрельбу в мясном магазине
Источник:УСІ
В Одессе в мясной магазин на проспекте Добровольского ворвался мужчина в неадекватном состоянии и начал стрелять. Работникам удалось скрыться от злоумышленника. Он дважды выстрелил в воздух и скрылся.
В магазин "Свежее мясо" на проспекте Добровольского ворвался мужчина с пистолетом в руке. Случилось это утром 22 ноября. К счастью, никто не пострадал. В полиции произошедшее пока не комментируют.
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Выстрелил в воздух и ушел
Мужчина вошел в магазин и начал угрожать работникам, нацелив на них оружие. Продавцы быстро сбежали и скрылись в помещении. Тогда злоумышленник дважды выстрелил в воздух и вошел в подъезд на Добровольского.
По данным СМИ, его впоследствии задержали. Дебоширом оказался 39-летний одессит. Он рассказал полицейским, что пистолет – травматический и имеет на него разрешение. Действия мужчины заранее квалифицировали как хулиганство.
Мужчину задержали полицейские / Фото УСІ
Стрельба в кафе Мукачево
- В Мукачево на Закарпатье 7 ноября произошла стрельба в кафе. Погибших, к счастью, нет, однако есть двое раненых.
- Пострадавшим мужчинам по 27 и 28 лет. Один получил ранение в легкие. Он находится в реанимации, состояние – тяжелое. Другого ранили в плечо под лопатку. Его состояние – средней степени тяжести.
- Потерпевшие отказались давать показания правоохранителям. Вероятно, их запугали.