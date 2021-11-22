Одесит влаштував стрілянину в м'ясному магазині
Джерело:УСІ
В Одесі до м'ясного магазину на проспекті Добровольського увірвався чоловік у неадекватному стані та почав стріляти. Працівникам вдалося сховатися від зловмисника. Він двічі вистрілив у повітря та втік.
До магазину "Свіже м'ясо" на проспекті Добровольського увірвався чоловік із пістолетом у руці. Трапилося це зранку 22 листопада. На щастя, ніхто не постраждав. У поліції подію ще не коментують.
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Вистрілив у повітря і пішов
Чоловік увійшов до магазину й почав погрожувати працівникам, націливши на них зброю. Продавці швидко втекли й сховалися в приміщенні. Тоді зловмисник двічі вистрілив у повітря та зайшов у під'їзд на Добровольського.
За даними ЗМІ, його згодом затримали. Дебоширом виявився 39-річний одесит. Він розповів поліцейським, що пістолет – травматичний і має на нього дозвіл. Дії чоловіка заздалегідь кваліфікували як хуліганство.
Чоловіка затримали поліцейські / Фото УСІ
Стрілянина в кафе Мукачева
- У Мукачеві, що на Закарпатті, 7 листопада сталась стрілянина в кафе. Загиблих, на щастя, немає, однак є двоє поранених.
- Постраждалим чоловікам по 27 та 28 років. Один зазнав поранення у легені. Він перебуває у реанімації, стан – важкий. Іншого поранили у плече під лопатку. Його стан – середнього ступеня важкості.
- Потерпілі відмовилися давати свідчення правоохоронцям. Ймовірно, їх залякали.