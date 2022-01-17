Одессит зарезал товарища за тарелку от холодца: видео допроса
Источник:полиция Одесской области
В Одессе мужчина жестоко убил ножом своего знакомого. Он признался, что причиной трагедии была тарелка от холодца.
Убийство произошло на улице Юрия и Иваны Липы. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его быстро задержали.
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Случайно встретил и начал "быковать"
Об этом трагическом инциденте правоохранители рассказали 17 января. Погибший 42-летний мужчина тоже был жителем Одессы. Он случайно встретил своего товарища на улице и сразу вспыхнул конфликт.
Ножи в квартире подозреваемого в убийстве / Фото Нацполиции
Я в новогоднюю ночь принес тарелку холодца. Потом попросил: "верни тарелку". Он начал "быковать" и я его несколько раз ударил,
– рассказал подозреваемый полиции.
Руки задержанного жителя Одессы / Фото Нацполиции
Следует отметить, что оба участника конфликта были в тот день навеселе. Злоумышленника задержали в тот же вечер. Орудие убийства нашли в его квартире.
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Другая трагедия с пьяными
11 января правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомой. Ее тело обнаружили в водоеме с куском асфальта на ногах.
По данным полицейских, подозреваемый в начале декабря привел домой друзей, с которыми распивал алкоголь. Между ним и жертвой возникла перепалка. После нескольких ударов в голову женщина умерла.
Впоследствии злоумышленник просто вынес ее тело на балкон и оставил там на неделю. Однако все же решил от него избавиться и именно так выдал себя.
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