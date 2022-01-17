Одесит зарізав товариша за тарілку від холодцю: відео допиту

В Одесі чоловік жорстоко вбив ножем свого знайомого. Він зізнався, що причиною трагедії була тарілка від холодцю.

Вбивство трапилося на вулиці Юрія та Івани Липи. Зловмисник втік із місця події, проте його швидко затримали.

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Випадково зустрів і почав "бикувати"

Про цей трагічний інцидент правоохоронці розповіли 17 січня. Загиблий 42-річний чоловік теж був жителем Одеси. Він випадково зустрів свого товариша на вулиці та одразу спалахнув конфлікт.



Ножі у квартирі підозрюваного у вбивстві / Фото Нацполіції

Я в Новорічну ніч приніс тарілку холодцю. Потім попросив: "верни тарілку". Він почав "бикувати" і я його кілька разів ударив,

– розповів підозрюваний поліції.



Руки затриманого жителя Одеси / Фото Нацполіції

Слід зазначити, що обидва учасники конфлікту були в той день на підпитку. Зловмисника затримали того ж вечора. Знаряддя вбивства знайшли в його квартирі.

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Інша трагедія з п'яними

11 січня правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомої. Її тіло виявили у водоймі зі шматком асфальту на ногах.

За даними поліцейських, підозрюваний на початку грудня привів додому друзів, з якими розпивав алкоголь. Між ним та жертвою виникла перепалка. Після кількох ударів у голову жінка померла.

Згодом зловмисник просто виніс її тіло на балкон і залишив там на тиждень. Проте все ж вирішив його позбутися та саме так видав себе.

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