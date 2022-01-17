Одесские майнеры украли у государства электроэнергии на миллионы гривен

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала незаконный майнинг-центр криптовалют. Он крал промышленные объемы электроэнергии из государственного объекта критической инфраструктуры.

Преступная деятельность могла повлечь чрезвычайные ситуации в транспортной сфере. Речь идет об опасности во время железнодорожных перевозок.

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СБУ подчеркнула, что благодаря ликвидации противоправного бизнеса удалось избежать миллионных бюджетных убытков. Сейчас экспертиза устанавливает точные суммы.



Майнинг-центр обустроили в арендованном помещении / Фото Службы безопасности Украины

Как действовали дельцы

Следователи сообщили, что создали незаконный майнинг-центр двое жителей Одессы. Они арендовали помещение и установили там технологическое оборудование для майнинга электронных денег.

Дельцы конвертировали в иностранную валюту часть незаконных прибылей, а затем выводили за границу через третьих лиц. Остаток цифровых денег держали на своих виртуальных счетах.



Правоохранители ликвидировали незаконный майнинг-центр / Фото Службы безопасности Украины

Как крали электроэнергию

СБУ отметила, что оборудование получало электроэнергию через несанкционированное подключение к государственной электросети. Также во время обысков в помещении и по местам проживания подозреваемых правоохранители нашли:

более 100 единиц компьютерной техники и оборудования для майнинга криптовалют;

средства связи и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Правоохранители проводят досудебное расследование. Они ищут всех причастных к преступлению.

Подпольная криптоферма на Киевщине

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную криптоферму, которая использовала энергию из общей электросети. Из-за этого государство получило убытки на 3,5 миллиона гривен. Дельцы подключились к электроподстанции в обход счетчика и платили за свет минимальные суммы.