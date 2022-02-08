Отомстила за все обиды: в Одесской области женщина споила и жестоко зарубила топором мужа

Одесские правоохранители подозревают жительницу Южненской территориальной общины в убийстве мужа. Вместе пара прожила много лет и воспитала 3 детей.

По версии следствия, 56-летняя жительница Одесской области напоила своего 55-летнего мужа двумя бутылками водки. Когда тот уснул, она жестоко убила сожителя.

Обратите внимание 14 дорог в Одессе, где произошло больше всего ДТП: интерактивная карта

Жуткое убийство

Известно, что жительница Одесской области зарубила мужа топором, пока тот спал. Тело замотала в одеяло и вынесла ночью из хаты.

Жительница Одесской области зарубила мужа топором / Фото Нацполиции

На тачке она перевезла его к соседу и выбросила там на земельном участке. Утром жуткую находку обнаружил хозяин и сразу позвонил в полицию.

Что грозит женщине

На месте работали оперативники. Через несколько часов они нашли подозреваемую в убийстве.

Местная жительница призналась в содеянном. Женщина объяснила это тем, что за многие годы у нее накопилось немало обид на мужа и таким образом она отомстила.

Тело на тачке женщина подбросила во двор соседа / Фото Нацполиции

За преднамеренное убийство ей грозит до 15 лет тюрьмы. Подозреваемую задержали и вскоре должны избрать меру пресечения.

В Одесской области полиция разоблачила женщину, зарубившую мужа топором: смотрите видео 18+

Игра с оружием

Другой смертельный инцидент произошел в Оболонском районе Киева 6 февраля. Муж развлекался с оружием на Приречной и случайно застрелил жену.

45-летнему киевлянину пистолет достался в наследство от отца. Он злоупотреблял алкоголем и любил целиться в людей. Так случилось и тогда, когда он навел дуло на сожительницу.

В результате внезапного выстрела женщина погибла на месте. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.