Россияне атаковали Одессу: горят квартиры в жилой девятиэтажке

Вражеские войска к вечеру 15 апреля нанесли удар по Одессе. Беспилотник попал в жилую многоэтажку.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно об атаке на Одессу?

В 18:55 Лысак сообщил о последствиях атаки на город. По его словам, вражеские цели попали в жилой девятиэтажный дом. За несколько минут до взрывов, в 18:24 Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении беспилотника с северо-запада в направлении Одессы.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер уточнил, что в результате удара беспилотника в жилом доме повреждены квартиры на 5, 6 и 7 этажах. Вспыхнул пожар.

По предварительной информации пострадали четыре человека.

На месте попадания уже работают спасатели и все экстренные службы. Развернут оперативный штаб,

– добавил Лысак.

