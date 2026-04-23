После скандала с Одесским ТЦК под стражу отправили 5 фигурантов: что они рассказывали в суде
- В Одессе задержаны четверо военнослужащих и один полицейский за незаконное лишение свободы и разбой.
- Суд решил держать подозреваемых под стражей 60 дней без права залога.
21 апреля в Одессе СБУ задержала военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. 23 апреля в Хаджибейском суде Одессы фигурантам избрали меры пресечения.
Об этом сообщает Суспильное и "Думская".
Какая мера пресечения избрана?
Подозреваемым, четырем военнослужащим ТЦК и одному полицейскому, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса:
- незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах,
- разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.
Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила, что сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Это связано с рисками сокрытия от следствия, влияния на потерпевшего и ход расследования.
В конце концов суд решил, что все подозреваемые будут находиться под стражей 60 дней без права залога.
Напомним, что им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Что сказали подозреваемые в суде?
Первым избрали меру пресечения 28-летнему военнослужащему ТЦК Алексею. Он заявил журналистам, что получил приказ вместе с другими поехать и забрать человека, который был в розыске. Он заверил, что его группа оповещения денег не брала и никого не била.
Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей. Меня так же забрали в армию. Я служил, как и все. Выходной был раз в десять дней, иногда его не было совсем. Мы работали с утра до поздней ночи,
– сказал мужчина.
Адвокат задержанного просил отпустить его под залог, потому что ранее он не был судим, имеет жену и ребенка.
Второй подозреваемый Вячеслав 2000 года рождения тоже не согласен с обвинением. Он утверждал, что ничего не делал, не заталкивал потерпевшего в машину и не знал о деньгах. Также, по его словам, в момент совершения преступления он был в другом авто и проверял мужчину через систему "Оберег".
"Я только из отпуска вышел. И такое произошло: нам сказали поехать за человеком, который в розыске, у которого поддельное УБД, и это все. И привезти его в военкомат. Вот мы когда начали ехать, вот это все произошло", – заявил тот.
Его адвокат просил не отправлять в СИЗО, потому что он самый молодой из подозреваемых и ранее не привлекался.
Третий подозреваемый – 32-летний Максим. По его словам, он управлял автомобилем. Мужчина тоже не признает, что требовал деньги, и говорит, что вообще не видел их до момента обыска, а обстоятельства задержания у него вызывают сомнения.
Я приехал – был человек, мы его забрали. Никаких разговоров о деньгах или вымогательстве не было – это неправда. Потом он показал удостоверение УБД, мы проверили его по базе, и что-то не сошлось – ему 24 года. Далее прибежали люди в масках, нас положили на асфальт. Я не слышал никаких разговоров о деньгах и даже не видел их – только во время обыска, когда меня подвели к машине. Тогда и подумал: "Ого, деньги". Что-то здесь не совпадает, поэтому прошу разобраться в этой ситуации,
– заявил мужчина.
Он также прокомментировал травмы потерпевшего, отметив, что они могли возникнуть во время задержания. По его словам, сами подозреваемые также пострадали.
К слову, прокурор во время заседания отметила, что у пострадавшего сломано ребро, сейчас он в больнице. Мужчина является добровольцем, участником боевых действий и ранее получил ранения на фронте.
"Было ли избиение с нашей стороны – точно сказать не могу, ведь я был за рулем и не видел всей ситуации", – добавил мужчина.
Четвертый подозреваемый, 45-летний участковый Сергей, заявил, что потерпевший получил травмы, когда его вытаскивали из микроавтобуса во время спецоперации. По его словам, он был на заднем сиденье и видел, как мужчину силой удерживали.
Пятый подозреваемый – 40-летний военнослужащий ТЦК Владимир. Этот человек не захотел журналистам комментировать события. Его адвокат заявил, что подзащитный боится расправы.
Что известно о задержании военнослужащих ТЦК в Одессе?
В Одессе СБУ 21 апреля провела 21 апреля спецоперацию по задержанию 5 человек. Следствие считает, что они входили в организованную группу и требовали у граждан деньги за уклонение от мобилизации.
Правоохранители рассказывали, что группа военных похитила мужчину, силой посадила его в автобус и возила по городу. Против него применяли физическое и психологическое давление, угрожали расправой и отправкой на передовую, а еще – требовали 30 тысяч долларов. В СБУ также отмечали, что это была спланированная операция, к которой привлекли постороннего человека.
Во время задержания подозреваемые оказали сопротивление, правоохранители открыли огонь по колесам авто. Раненых не было.
Также в СБУ рассказали, что к схеме мог быть причастен местный житель. Он проходил службу в ТЦК и якобы подыскивал жертв, отслеживал их маршруты и материальное состояние.
В Одесском областном ТЦК и СП отреагировали на задержание. Там заявили, что выступают за максимальную открытость и объективное расследование. А в Сухопутных войсках сообщили, что начали свое служебное расследование и отстранили от исполнения обязанностей начальников областного и районного ТЦК в Одессе.