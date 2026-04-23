После скандала с Одесским ТЦК под стражу отправили 5 фигурантов: что они рассказывали в суде

21 апреля в Одессе СБУ задержала военнослужащих Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. 23 апреля в Хаджибейском суде Одессы фигурантам избрали меры пресечения.

Об этом сообщает Суспильное и "Думская".

Какая мера пресечения избрана?

Подозреваемым, четырем военнослужащим ТЦК и одному полицейскому, инкриминируют две статьи Уголовного кодекса:

незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное при отягчающих обстоятельствах,

разбой, совершенный группой лиц с применением насилия.

Пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба сообщила, что сторона обвинения настаивала на мере пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Это связано с рисками сокрытия от следствия, влияния на потерпевшего и ход расследования.

В конце концов суд решил, что все подозреваемые будут находиться под стражей 60 дней без права залога.

Напомним, что им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Что сказали подозреваемые в суде?

Первым избрали меру пресечения 28-летнему военнослужащему ТЦК Алексею. Он заявил журналистам, что получил приказ вместе с другими поехать и забрать человека, который был в розыске. Он заверил, что его группа оповещения денег не брала и никого не била.

Я два года служил на третьей линии обороны. Я такого точно не делал. Моя группа такого не делала. Мы ни разу не брали денег и не били людей. Меня так же забрали в армию. Я служил, как и все. Выходной был раз в десять дней, иногда его не было совсем. Мы работали с утра до поздней ночи,

– сказал мужчина.

Адвокат задержанного просил отпустить его под залог, потому что ранее он не был судим, имеет жену и ребенка.

Второй подозреваемый Вячеслав 2000 года рождения тоже не согласен с обвинением. Он утверждал, что ничего не делал, не заталкивал потерпевшего в машину и не знал о деньгах. Также, по его словам, в момент совершения преступления он был в другом авто и проверял мужчину через систему "Оберег".

"Я только из отпуска вышел. И такое произошло: нам сказали поехать за человеком, который в розыске, у которого поддельное УБД, и это все. И привезти его в военкомат. Вот мы когда начали ехать, вот это все произошло", – заявил тот.

Его адвокат просил не отправлять в СИЗО, потому что он самый молодой из подозреваемых и ранее не привлекался.

Третий подозреваемый – 32-летний Максим. По его словам, он управлял автомобилем. Мужчина тоже не признает, что требовал деньги, и говорит, что вообще не видел их до момента обыска, а обстоятельства задержания у него вызывают сомнения.

Я приехал – был человек, мы его забрали. Никаких разговоров о деньгах или вымогательстве не было – это неправда. Потом он показал удостоверение УБД, мы проверили его по базе, и что-то не сошлось – ему 24 года. Далее прибежали люди в масках, нас положили на асфальт. Я не слышал никаких разговоров о деньгах и даже не видел их – только во время обыска, когда меня подвели к машине. Тогда и подумал: "Ого, деньги". Что-то здесь не совпадает, поэтому прошу разобраться в этой ситуации,

– заявил мужчина.

Он также прокомментировал травмы потерпевшего, отметив, что они могли возникнуть во время задержания. По его словам, сами подозреваемые также пострадали.

К слову, прокурор во время заседания отметила, что у пострадавшего сломано ребро, сейчас он в больнице. Мужчина является добровольцем, участником боевых действий и ранее получил ранения на фронте.

"Было ли избиение с нашей стороны – точно сказать не могу, ведь я был за рулем и не видел всей ситуации", – добавил мужчина.

Четвертый подозреваемый, 45-летний участковый Сергей, заявил, что потерпевший получил травмы, когда его вытаскивали из микроавтобуса во время спецоперации. По его словам, он был на заднем сиденье и видел, как мужчину силой удерживали.

Пятый подозреваемый – 40-летний военнослужащий ТЦК Владимир. Этот человек не захотел журналистам комментировать события. Его адвокат заявил, что подзащитный боится расправы.

