Скулил 3 дня: одесские спасатели вытащили песика из выгребной ямы – волшебное видео

В селе Александровка собака упала в выгребную яму. Песик пробыл там 3 дня, пока ему не помогли спасатели.

Четвероногий не мог выбраться самостоятельно. Однако сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

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Спасатели вытащили собаку из выгребной ямы

В ГСЧС Одесской области рассказали, что 7 января спасателям удалось вытащить из выгребной ямы собаку.

Маленькое рождественское чудо от одесских спасателей. Трое суток жители села Александровка никак не могли понять откуда раздается скулеж песика... пока не добрались до выгребной ямы, куда попал этот четвероногий красавец,

– отметили спасатели.

Неравнодушные позвонили в Службу спасения и рассказали про щенка, который не мог самостоятельно спастись.

"Спасатели прибыли на место вызова и достали собаку, что мы и покажем вам на видео. Больше бы именно таких новостей от спасателей, скажите", – подытожили в ГСЧС.

На видео, которое обнародовали спасатели, видно, что песика спасали с помощью надувной лодки и веревки. Собака была обессиленной и напуганной. Однако сейчас с ним, к счастью, все хорошо.

Смотрите видео спасения собаки из выгребной ямы: