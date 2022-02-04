Снял трусы и предлагал школьнице интим: в Одессе суд отпустил подозреваемого по делу
Источник:Реестр судебных решений
В Одессе суд вынес приговор мужчине, показавшему гениталии школьнице. Ему дали только условное наказание за этот проступок. Злоумышленник уже на свободе.
Об этом стало известно из решения Малиновского райсуда, которое обнародовали 3 февраля. Само преступление произошло еще 27 сентября.
Ранее Во Львове наказали охранницу школы, которая пустила педофила в помещение
Девочка возвращалась из школы
Следователи установили, что злоумышленник подошел к школьнице, когда она возвращалась домой после занятий. После этого он совершил жуткое правонарушение.
Приспустив трусы и открыв застежку брюк, обнажив свой половой орган и держа его в правой руке, начал демонстрировать его малолетней. После чего призвал последнюю заняться с ним оральным сексом,
– говорится в материалах дела.
После этого инцидента испуганная девочка побежала домой. Там она рассказала обо всем своей матери, которая обратилась в полицию.
Его сразу отпустили
Уроженца города Новоград-Волынского с Житомирщины судили по статье о развращении несовершеннолетних. Подозреваемый полностью признал свою вину, а также его признал виновным судья.
Мужчину приговорили к 4 годам ограничения свободы, но с испытательным сроком на 2 года. Также ему сменили меру пресечения и до вступления приговора в силу, злоумышленник не будет сидеть в СИЗО.
Похожее событие раньше
27 декабря сообщили, что во Львове задержан подозреваемый в развращении детей. Мужчина переоделся в женскую одежду и зашел в школу. Там злоумышленник проник в женский туалет и искал жертву.
Когда школьницы заходили в туалет, подозреваемый начинал действовать. Он просил их раздеться и позировать на телефонную камеру. Теперь мужчину ждет крайне суровое наказание