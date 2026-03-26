Стрельба в Одессе: двое полицейских находятся в крайне тяжелом состоянии

В результате стрельбы в Одессе 25 марта ранения получили двое патрульных полицейских. Сейчас они находятся в крайне тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Что известно о состоянии полицейских после стрельбы в Одессе?

В полиции отметили, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от стрельбы патрульным, а также проводят все возможные и невозможные меры для спасения жизни пострадавших.

Сами полицейские получили ранения во время проверки документов вечером 25 марта у одного из водителей в Одессе. Внезапно мужчина открыл огонь по патрульным из автомата и скрылся с места происшествия.

Какие детали стрельбы в Одессе 25 марта?