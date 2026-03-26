Об этом сообщили в полиции Одесской области.
К теме Расстрел патрульных в Одессе: полиция опубликовала момент преступления
Что известно о состоянии полицейских после стрельбы в Одессе?
В полиции отметили, что медики оказывают необходимую помощь пострадавшим от стрельбы патрульным, а также проводят все возможные и невозможные меры для спасения жизни пострадавших.
Сами полицейские получили ранения во время проверки документов вечером 25 марта у одного из водителей в Одессе. Внезапно мужчина открыл огонь по патрульным из автомата и скрылся с места происшествия.
Какие детали стрельбы в Одессе 25 марта?
О стрельбе стало известно вечером 25 марта. Одесские телеграмм-каналы писали, что в полицейских стрелял неизвестный из белого жигуля. Также в сети распространялись видео с места происшествия.
После стрельбы полиция объявила в городе операцию, чтобы задержать нападавшего. Мужчина, который стрелял в патрульных, в конце концов погиб во время задержания, когда применил оружие против спецподразделения КОРД.
В ГБР, в свою очередь, заявили, что проверяют обстоятельства гибели мужчины, который открыл огонь по патрульным полицейским в Одессе. Само тело нападавшего нашли с помощью аэроразведки.