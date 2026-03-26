Стрельба по патрульным в Одессе: ГБР проверяет правомерность применения оружия

В среду, 25 марта, в Одессе произошла стрельба: двое патрульных полицейских получили огнестрельные ранения. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности проверяют правомерность применения оружия.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Что на самом деле произошло в Одессе?

По предварительным данным, вечером 25 марта правоохранители остановили автомобиль для проверки. Во время установления личности выяснилось, что водитель находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

В этот момент мужчина открыл огонь из автомата в сторону полицейских и скрылся.