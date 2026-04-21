Устранен начальник областного и районного ТЦК: реакция Сухопутных войск на задержание в Одессе

В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что начали служебное расследование о задержании военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП. Отстранены от выполнения обязанностей начальников областного и районного ТЦК в Одессе.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Как в Сухопутных войсках отреагировали на задержание служащих ТЦК в Одессе?

СБУ задержала военнослужащих групп оповещения Пересипского районного ТЦК и СП. В ВСУ начали служебное расследование.

По решению главнокомандующего ВСУ он исполнения обязанностей отстранен начальника Одесского областного ТЦК и СП, а также начальника Пересыпского районного ТЦК и СП.

Служебное расследование по данному факту поручили провести начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия являются недопустимыми и должны получить соответствующую правовую оценку,

– отметили в ведомстве.

В ВСУ оказывают правоохранителям всестороннее содействие в расследовании.

