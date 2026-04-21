Устранен начальник областного и районного ТЦК: реакция Сухопутных войск на задержание в Одессе
В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что начали служебное расследование о задержании военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП. Отстранены от выполнения обязанностей начальников областного и районного ТЦК в Одессе.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Как в Сухопутных войсках отреагировали на задержание служащих ТЦК в Одессе?
СБУ задержала военнослужащих групп оповещения Пересипского районного ТЦК и СП. В ВСУ начали служебное расследование.
По решению главнокомандующего ВСУ он исполнения обязанностей отстранен начальника Одесского областного ТЦК и СП, а также начальника Пересыпского районного ТЦК и СП.
Служебное расследование по данному факту поручили провести начальнику Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.
Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия являются недопустимыми и должны получить соответствующую правовую оценку,
– отметили в ведомстве.
В ВСУ оказывают правоохранителям всестороннее содействие в расследовании.
В Одессе СБУ со стрельбой задержала военных ТЦК со стрельбой
По информации из социальных сетей сообщается о якобы задержании военнослужащих территориального центра комплектования. Также писали о якобы стрельбе.
В сообщениях утверждается, что во время задержания у них якобы обнаружили биты, кастеты и деньги.
В ТЦК подчеркнули недопустимость нарушений в Вооруженных силах Украины и важность системной очистки от лиц, которые вредят репутации службы.