В Одесском районе дрон попал в остановку общественного транспорта: есть раненые

Вечером 23 марта вражеский беспилотник попал в остановку общественного транспорта. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Смотрите также Россияне могут готовить массированный удар, - Зеленский со ссылкой на разведку

Какие последствия атаки?

Из-за массированного обстрела дронами Одесщины пострадала автобусная остановка. 18-летняя девушка, а также 51-летний мужчина получили ранения. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь.

В результате атаки повреждения получили также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры,

– добавил Кипер.

Он также уточнил, что на месте происшествия работают все экстренные службы и продолжаются работы по ликвидации последствий.