Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки?
Через масований обстріл дронами Одещини постраждала автобусна зупинка. 18-річна дівчина, а також 51-річний чоловік зазнали поранень.
Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури,
– додав Кіпер.
Він також уточнив, що на місці події працюють всі екстрені служби й наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.