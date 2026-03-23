Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки?

Через масований обстріл дронами Одещини постраждала автобусна зупинка. 18-річна дівчина, а також 51-річний чоловік зазнали поранень.

Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджень зазнали також об'єкти транспортної та енергетичної інфраструктури,

– додав Кіпер.

Він також уточнив, що на місці події працюють всі екстрені служби й наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.