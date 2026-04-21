В Одессе СБУ со стрельбой задержала военных ТЦК: что там происходит
- В Одессе СБУ задержала военнослужащих Пересыпского районного ТЦК по подозрению в вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов.
- Предварительно во время задержания у военнослужащих ТЦК обнаружили бить, кастеты и денежные средства, однако официальные данные о стрельбе не подтверждены.
В социальных сетях распространяется информация о якобы задержании военнослужащих одного из районных ТЦК. В сети распространяют видео, где говорится о якобы участии СБУ и наличии оружия у задержанных.
Об этом сообщают местные СМИ, а также Суспильне.
Что известно о ситуации с якобы военнослужащими ТЦК в Одессе?
По информации из социальных сетей сообщается о якобы задержании военнослужащих территориального центра комплектования.
В сообщениях утверждается, что во время задержания у них якобы обнаружили биты, кастеты и денежные средства. Также сообщается о погоне и возможной стрельбе, однако эти данные пока официально не подтверждены.
Источники Суспильного в ТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных территориальных центров. На место происшествия выехало руководство Одесского областного ТЦК для выяснения всех обстоятельств.
Предварительно, речь идет о военнослужащих Пересыпского районного ТЦК Одессы, которые якобы требовали взятку в размере 50 тысяч долларов.
Известно, что мужчина, с которого представители ТЦК требовали деньги, сделал вид, что соглашается на оплату, и заранее обратился в СБУ. Ранее его уже задерживали, хотя у него есть удостоверения УБД. Несмотря на это, на него продолжали давить, заявляя, что все равно "заберут".
Сообщается, что вместе с работниками ТЦК, вероятно, был задержан участковый полицейский Суворовского районного отдела.
24 Канал обратился за комментарием в СБУ для получения подробной информации, однако на момент публикации ответа не получил.
Что известно о других уголовных инцидентах с участием военнослужащих ТЦК?
В Яворивском ТЦК и СП во Львовской области трое мужчин попытались напасть на военнослужащих, полиция задержала двух злоумышленников. Правоохранители начали уголовное производство по статье о хулиганстве, нападающими оказались жители Яворова в возрасте 30 и 34 лет.
В Киеве женщина утверждает, что ее сын якобы был убит военнослужащими ТЦК, но расследование дела затягивается. В Киевском ТЦК в комментарии для 24 Канала отрицают какую-либо причастность к этому инциденту.
В Луцке военные ТЦК столкнулись с агрессией подростков во время проверки военнообязанных, пытавшихся воспрепятствовать задержанию мужчины. Мужчину доставили в ТЦК для уточнения данных, а участников инцидента разыскивают правоохранители для правовой оценки их действий.