В Одессе СБУ со стрельбой задержала военных ТЦК: что там происходит

В социальных сетях распространяется информация о якобы задержании военнослужащих одного из районных ТЦК. В сети распространяют видео, где говорится о якобы участии СБУ и наличии оружия у задержанных.

Об этом сообщают местные СМИ, а также Суспильне.

Что известно о ситуации с якобы военнослужащими ТЦК в Одессе?

По информации из социальных сетей сообщается о якобы задержании военнослужащих территориального центра комплектования.

В сообщениях утверждается, что во время задержания у них якобы обнаружили биты, кастеты и денежные средства. Также сообщается о погоне и возможной стрельбе, однако эти данные пока официально не подтверждены.

Источники Суспильного в ТЦК подтвердили факт задержания военнослужащих одного из районных территориальных центров. На место происшествия выехало руководство Одесского областного ТЦК для выяснения всех обстоятельств.

Предварительно, речь идет о военнослужащих Пересыпского районного ТЦК Одессы, которые якобы требовали взятку в размере 50 тысяч долларов.

Известно, что мужчина, с которого представители ТЦК требовали деньги, сделал вид, что соглашается на оплату, и заранее обратился в СБУ. Ранее его уже задерживали, хотя у него есть удостоверения УБД. Несмотря на это, на него продолжали давить, заявляя, что все равно "заберут".

Сообщается, что вместе с работниками ТЦК, вероятно, был задержан участковый полицейский Суворовского районного отдела.

24 Канал обратился за комментарием в СБУ для получения подробной информации, однако на момент публикации ответа не получил.

