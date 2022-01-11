Смертельна ДТП з п'яним водієм фури в Одесі: з'явилось відео жахливої автотрощі

На виїзді з Одеси 11 січня фура з п'яним водієм на швидкості знесла легковик. Згодом у мережі оприлюднили відео цієї смертельної ДТП.

На записі помітно, що вантажівка справді неслася на шаленій швидкості. Вона почала зменшуватися лише після зіткнення з легковиком.

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Водій зреагував надто пізно

Годинник камери спостереження вказує на те, що це сталося рівно о 17:20. Загалом відео триває 10 секунд.

На ньому помітно, що водій легковика намагався звернути з дороги. Проте він зреагував лише за мить до зіткнення.

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Що було відомо раніше

Аварія трапилася на біля підприємства "Севертранс", що на виїзді з міста. Фура виїхала на зустрічну смугу, знесла легкову Skoda, а потім завалила електроопору. Водій легкового автомобіля, зазнав вкрай сильних ушкоджень. Тому 58-річний одесит загинув ще до приїзду швидкої.

Згодом туди прибули правоохоронці та почали розслідування. Оскільки в керманича вантажівки, були ознаки сп'яніння, його направили на експертизу. Тепер чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення.

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Наслідки жахливої ДТП в Одесі / Фото телеграмів "Ху***ая Одесса" та "Одесса Info"