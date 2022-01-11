Інцидент трапився приблизно о 5:00. Порушник переконував поліцейських, що не сідав за кермо.

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П'яний водій в'їхав у багатоповерхівку

Приблизно о 5:00 патрульні отримали виклик на вулицю Пасічну. В орієнтуванні мовилося, що там водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням та в'їхав у будинок.

Приїхавши на місце події, правоохоронці знайшли у дворі чоловіка з розбитою бровою. Очевидець зазначив, що це і був водій, який вчинив ДТП. Проте той заперечував свою причетність до автівки.

У поліцейських було достатньо доказів, що саме травмований чоловік вчинив ДТП, тож вони провели поверхневу перевірку. І не дарма – у 46-річного львів'янина знайшли свідоцтво про реєстрацію Daewoo Lanos. У водія також виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від перевірки.

Дивіться фото з місця аварії / Фото Патрульної поліції Львівщини

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На водія склали 2 протоколи

Правоохоронці встановили, що порушника у 2020 році позбавили посвідчення водія на 3 роки. На нього склали 2 протоколи:

за "керування транспортним засобом в стані сп'яніння";

за "порушення ПДР, що призвело до ДТП".

Окрім того, на чоловіка винесли постранову за "керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права". Порушнику загрожує 20,4 тисячі гривень штрафу.

Зауважте! На Львівщині у 2021 році правоохоронці склали 7994 протоколи на п'яних водіїв. Також в області зафіксували 693 ДТП саме через нетверезих керманичів. 116 аварій були з постраждалими: 150 людей отримали травми, а 16 – загинули.