Стрілянина в Стамбульському парку: в Одесі затримали групу молодиків

Одеські муніципали виявили дебоширів у місцевому парку. Четверо молодиків вирішили постріляти для розваги.

Подія трапилась 21 лютого приблизно о 9 годині вечора. Групу молодиків, що стріляли, виявили працівники "Муніципальної варти" під час патрулювання в Одесі.

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Специфічні розваги

Правоохоронці почули постріли з боку Стамбульського парку в Одесі. Муніципали одразу вирушили на пошуки джерела небезпеки.

За декілька хвилин біля фонтану в громадському місці виявили 4 молодиків. Група чоловіків вирішила постріляти для розваги.

На місце викликали поліцейських. Порушників забрали до Приморського райвідділу для з'ясування обставин.

Одеситів попросили не створювати небезпечних ситуацій у місті. Жителям і гостям нагадали, що парки - не місце для розваг зі зброєю.

Стрілянина в Дніпрі

Нещодавно моторошний випадок стався 15 лютого на дорозі в місті Дніпро. Невідомий обстріляв автомобіль, всередині якого були люди.

За попередньою інформацією, між учасниками дорожнього руху виник конфлікт. Чоловік вирішив підстрелити іншу водійку через нібито неповагу на дорозі – жінці прострелили палець на руці.