Знайшли повішеним учня одеського ліцею: вже є кілька версій мотивів
Джерело:фейсбук Олени Буйневич
В одеському ліцеї "Олімпієць" трагічно загинув учень. У мережі повідомили, що його 30 листопада знайшли повішеним в приміщенні навчального закладу. Також пишуть, що він нібито потерпав від булінгу.
Загиблому було тільки 15 років. Спершу про трагедію написали в місцевих телеграм каналах, а потім усе офіційно підтвердла голова Департаменту освіти міськради Одеси Олена Буйневич.
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Міг потерпати від булінгу
Посадовиця не називає причину смерті, поки її не встановлять правоохоронці. Наразі з іншими школярами працюють психологи. Це необхідно, оскільки вони пережили сильний стрес.
У телеграмі "Новости Одесса" повідомили, що хлопець повісився через те, що потерпав від булінгу. Також причиною нібито міг бути алкоголізм матері. До цього школяр вже хотів вистрибнути з вікна, проте його вдалося зупинити.
Правоохоронці почали розслідування
У поліції Одещини повідомили, що мертвим хлопця виявила вихователька ліцею ще зранку. Це сталося в туалеті навчального закладу. Наразі вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою "самогубство".
Нібито звинуватили у викраденні телефону
Видання УСІ пише, що не всі погоджуються з версією про булінг. Зокрема, це заявив журналістам батько одного з однокласників загиблого.
Це однокласник мого сина, причому тут вчителі, причому тут "кривдили", хто кривдив? Це нормальний хлопець був, займався спортом, добрий хлопець. Дружив із однокласниками, чуйний хлопець був,
– розповів чоловік.
Також він додав посилаючись на розповіді дітей, що хлопець заступився за дівчинку, у якої забрали телефон. Після цього він нібито зайшов у клас і розповів про інцидент однокласникам. Але також є учні, які писали, що хлопця звинуватили у тому, що він украв телефон.
Читайте повний текст допису освітянки Олени Буйневич:
Трагедія в ліцеї Олімпієць. Втратила життя дитина, хлопець 15 років. Трагедія для всіх, хто працює з дітьми, освітян, однолітків.
Ведеться слідство. Тому причини, з яких це сталося, називати зараз неможливо. Ми працюємо разом з поліцією.
З однокласниками також поруч психологи Департаменту, бо діти пережили серйозний стрес.
Найстрашніше.