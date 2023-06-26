В Одесі чоловіка засудили за жорстоке вбивство собаки та п'яти цуценят

На Одещині чоловік жорстоко познущався з тварин своєї знайомої. Його засудили на 5 років тюрми за вбивство собаки та п'яти цуценят.

Про це свідчить вирок Тарутинського районного суду Одеської області. Злочин стався вночі 1 липня 2022 року.

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Обставини злочину

Чоловік на підпитку перебував на подвір'ї своєї знайомої. Коли ж на нього почала гавкати собака, він її спіймав. За допомогою мотузки, яку знайшов на вулиці, зв'язав передні лапи і сокирою кілька разів ударив по тварині, відтявши їй голову.

Далі обвинувачений узявся за п’ятьох цуценят, що бігали біля будинку. Маленьких собак він порізав ножівкою.

Чоловік визнав вину

У суді обвинувачений визнав вину, щиро розкаявся та пообіцяв стати на шлях виправлення. Його захисниця просила суд призначити покарання із застосуванням іспитового терміну.

Але після того, як суд ознайомився з характеристикою обвинуваченого, суд не повірив у щире каяття чоловіка. За місцем проживання його характеризують замкнутим та запальним. Односельчани ставляться до нього з недовірою, оскільки той поводить себе спокійно і неодноразово перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Також суд вважає, що обвинувачений не надав критичної оцінки своїй протиправній поведінці. Відтак, мови про умовний термін покарання – бути не може. На думку, Феміди, звільнення від відбування покарання не сприятиме меті виправленню обвинуваченого і попередженню нових злочинів.

Згідно з вироком, обвинуваченого арештували у залі суду.