Застрелив онука й брехав, що він "служить у ЗСУ": на Одещині перед судом постане зловмисник

У селі Нерубайське Одеської області чоловік застрелив онука. Зловмисник закопав тіло у дворі, а усім пояснював раптове зникнення тим, що той нібито "пішов служити у ЗСУ".

Інцидент стався наприкінці квітня 2023 року, проте відомо про нього стало у червні. Зловмисник зізнався у скоєному лише тоді, коли правоохоронці зібрали неспростовні докази.

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Дідусь й онук постійно конфліктували

У квітні між онуком та дідусем спалахнула сварка, яка закінчилася стріляниною. У ході суперечки 84-річний чоловік схопив мисливську рушницю й двічі вистрелив у 41-річного онука. Він отримав смертельні поранення у груди й голову.

Аби приховати злочин, чоловік заховав тіло онука у власному дворі. Усім, хто цікавився "раптовим зникненням" онука, дідусь розповідав – мовляв, пішов служити у ЗСУ.

Наразі правоохоронці зібрали неспростовні докази скоєного злочину й висунули 84-річному чоловіку звинувачення. Лише, коли правоохоронці зібрали усі докази, чоловік розповів про мотиви вбивства. Він пояснив, що накопичив багато образи на онука, бо той постійно пиячив і виносив майно з будинку. Про постійні сварки між членами родини розповіли й сусіди.

Справу вже скерували до суду. Варто наголосити, що дідусю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Нині 84-річний чоловік перебуває в слідчому ізоляторі.

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На Одещині чоловік застрелив онука / Фото ГУНП в Одеській області

На Черкащині чоловік влаштував стрілянину на заводі

У Черкаській області чоловік влаштував стрілянину на горілчаному заводі. Місцевий 41-річний житель Кам'янки приніс на виробництво пістолет й почав стріляти. Унаслідок стрілянини постраждало кілька людей – вони отримали поранення кінцівок і тілесні ушкодження.

Порушника оперативно затримали й відправили під домашній арешт. Нині слідчі скерували справу до суду. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.