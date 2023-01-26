Втратила зір на одне око через обстріл Росії: в "Охматдиті" рятують дівчинку з Херсона

У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала ціла родина. 5-річна Аліса зазнала численних поранень.

В дитячу кімнату влучила ворожа ракета. Уламки засипали дівчинку та її маму Юлію.

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Дитина постраждала внаслідок ворожого обстрілу

Внаслідок ворожого обстрілу 5-річна Аліса зазнала численних поранень, зокрема травми обличчя та кінцівок. У її мами медики діагностували перелом ребер і лопатки.

Батько зміг витягнути своїх рідних з-під завалів і передати швидкій. Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, далі — перевели в НДСЛ "Охматдит",

– розповіли у лікарні.

Дівчинку доставили в медзаклад у тяжкому стані та констатували широку політравму:

проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого дитина втратила зір на одне око,

поранення вуха,

множинні ураження всього тіла.

В "Охматдиті" рятують дівчинку з Херсона / Фото НДСЛ "Охматдит"

У першій день в "Охматдиті" Аліса зустріла свій день народження — їй виповнилось 6 років. Мама дитини спочатку лікувалась у Херсоні. Тоді в обласну лікарню знову прилетів російський снаряд – він розірвався просто біля корпусу.

"Це дуже налякало жінку, вона вдруге пережила жах. Потім Юлія евакуювалась у Київ та продовжила лікування разом з донькою в "Охматдиті", – зазначили медики.

Лікарі "Охматдиту" змогли зберегти око дівчинки як орган, але повернути його функції було неможливо. Аліса не бачить на ліве око, проте протезування вона наразі не потребує.

Дівчинці провели 7 хірургічних втручань. За її здоров'я боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency.

Лікування дитини ще не завершилося. Її стан – стабільний, але для повного відновлення ще потрібен час. Зараз Аліса займається з психологом лікарні, до неї навідуються лікарняні клоуни та вихователі.

"Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію", – підсумували в "Охматдиті".