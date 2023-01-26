Втратила зір на одне око через обстріл Росії: в "Охматдиті" рятують дівчинку з Херсона
Джерело:НДСЛ "Охматдит"
У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждала ціла родина. 5-річна Аліса зазнала численних поранень.
В дитячу кімнату влучила ворожа ракета. Уламки засипали дівчинку та її маму Юлію.
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Дитина постраждала внаслідок ворожого обстрілу
Внаслідок ворожого обстрілу 5-річна Аліса зазнала численних поранень, зокрема травми обличчя та кінцівок. У її мами медики діагностували перелом ребер і лопатки.
Батько зміг витягнути своїх рідних з-під завалів і передати швидкій. Декілька днів Алісу рятували в Херсоні, далі — перевели в НДСЛ "Охматдит",
– розповіли у лікарні.
Дівчинку доставили в медзаклад у тяжкому стані та констатували широку політравму:
- проникне поранення лівого ока та орбіти, внаслідок якого дитина втратила зір на одне око,
- поранення вуха,
- множинні ураження всього тіла.
В "Охматдиті" рятують дівчинку з Херсона / Фото НДСЛ "Охматдит"
У першій день в "Охматдиті" Аліса зустріла свій день народження — їй виповнилось 6 років. Мама дитини спочатку лікувалась у Херсоні. Тоді в обласну лікарню знову прилетів російський снаряд – він розірвався просто біля корпусу.
"Це дуже налякало жінку, вона вдруге пережила жах. Потім Юлія евакуювалась у Київ та продовжила лікування разом з донькою в "Охматдиті", – зазначили медики.
Лікарі "Охматдиту" змогли зберегти око дівчинки як орган, але повернути його функції було неможливо. Аліса не бачить на ліве око, проте протезування вона наразі не потребує.
Дівчинці провели 7 хірургічних втручань. За її здоров'я боролася ціла команда спеціалістів: мікрохірурги, ортопеди, офтальмологи, отоларингологи, щелепно-лицьові хірурги, анестезіологи, психологи, неврологи, педіатри, нейрохірурги, реабілітологи, діагности, спеціалісти відділення Emergency.
Лікування дитини ще не завершилося. Її стан – стабільний, але для повного відновлення ще потрібен час. Зараз Аліса займається з психологом лікарні, до неї навідуються лікарняні клоуни та вихователі.
"Попри усі жахи, Аліса лишилася відкритою та життєрадісною дитиною. У перший день, коли дівчинка змогла вийти з лікарні та піти у своє нове тимчасове житло в Києві, її батьки відсвяткували її день народження, яке не змогли зустріти разом через трагедію", – підсумували в "Охматдиті".Зверніть увагу! 21 січня на Львівщину привезли хворих з Херсона. Це наймасовіша медична евакуація з початку війни. Щоб забрати усіх людей, залучили 26 карет швидких.