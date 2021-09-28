Окупанти на Донбасі розгорнули масштабну призовну кампанію, – розвідка

Російські окупанти розгорнули на території Донецької та Луганської областей масштабну агітаційну кампанію. Намагаються призвати місцеве населення на військову службу у з'єднаннях і частинах бойовиків.

Українська розвідка з'ясувала, що нових бойовиків намагаються набрати серед жителів окупованої частини Донбасу.

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Масштабна призовна кампанія окупантів

У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з'єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

Водночас для того, аби не допустити зменшення кількості бойовиків, російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі тих, у кого завершується термін контракту.

Зокрема, таким військовим заборонено видавати документи, які посвідчують особу. Мовиться і про вже оформлені російські паспорти, які зберігають в штабах з’єднань і частин.

Попередня спроба окупантів поповнити лави своїх бійців

Так звана окупаційна влада у квітні 2021 року вперше за 7 років війни на Донбасі оголосила призов на "військову службу".

Окупанти вербували місцевих жителів Донбасу, аби ті воювали на стороні проросійських бойовиків.

За інформацією "Кримської правозахисної групи", в російську армію незаконно призвали понад 28 тисяч жителів Криму.

Текст допису ГУР Міноборони:

Головне управління розвідки України інформує

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях розгорнули масштабну агітаційну кампанію з призову місцевого населення на військову службу у з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

У ЗМІ окупантів збільшились обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з’єднаннях і частинах противника та в цивільних навчальних закладах і підприємствах.

Водночас для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких завершується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що посвідчують особу, у т.ч. вже оформлених російських паспортів, які зберігаються в штабах з'єднань і частин.