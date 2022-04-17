Окупанти обстріляли центр Золотого: є загиблі та поранені
Джерело:Луганська ОВА
Російські вбивці атакували центр Золотого, що на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.
Про це 17 квітня повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації. Зазначили, що росіяни навмисне хотіли вбити людей.
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"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню", – написали в ОВА.
Наслідки обстрілу
Через обстріл в одній із багатоповерхівок зруйновані 2 поверхи. Снаряди пройшли крізь будинок. Наразі є інформація про 2 вбитих людей і чотирьох із різним ступенем тяжкості поранень.
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Місто постійно під обстрілами
Окупанти безперервно обстрілюють Золоте та руйнують інфраструктуру. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що є дуже багато руйнувань і постійно працюють рятувальники. Ворог спеціально знищує житлові квартали.