Як зазначає глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, внаслідок обстрілів Золотого та Гірського дуже багато руйнувань. На місцях уже працюють рятувальні бригади.

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Окупанти цілу ніч обстрілювали Золоте та Гірське

Ми щодня домовляємося про "режим тиші", щоб уберегти більшу кількість людей. Однак росіянам байдуже на мирне населення,

– наголосив Гайдай.

Він зазначив, що цілими кварталами розстріляні "стратегічні" житлові будинки у Рубіжному та Сєвєродонецьку. Не менше руйнувань зазнали громади Попасної та Гірського. Останню, додав Сергій Гайдай, загарбники планують стерти з лиця землі, поступово знищуючи міста Золоте та Гірське.

Ці населені пункти окупанти обстрілювали ще з вечора 6 квітня. І вогонь вони не припиняли цілу ніч. Ба більше, обстріли лунали і станом на 08:00. Глава ОВА підкреслює, що окупанти понищили як інфраструктуру, так і житловий фонд. Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники. Про жертв і постраждалих поки не повідомляється.

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