Как отмечает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в результате обстрелов Золотого и Горного очень много разрушений. На местах уже работают спасательные бригады.

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Оккупанты всю ночь обстреливали Золотое и Горное

Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население,

– подчеркнул Гайдай.

Он отметил, что целыми кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке. Не меньше разрушений потерпели общины Попасной и Горного. Последнюю, добавил Сергей Гайдай, захватчики планируют стереть с лица земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горное.

Эти населенные пункты оккупанты обстреливали еще с вечера 6 апреля. И огонь они не прекращали всю ночь. Более того, обстрелы раздавались и по состоянию на 08:00. Глава ОВА подчеркивает, что оккупанты уничтожили как инфраструктуру, так и жилищный фонд. На месте обстрелов работают спасатели. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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