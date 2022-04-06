Произошло возгорание не менее 5 частных жилых домов
Спасатели рассказали о последствиях обстрелов в Северодонецке. Там оккупанты разрушили больше 10 многоэтажных домов.
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Сообщается, что произошло возгорание, по меньшей мере, в 5 частных жилых домах. Также из-за обстрелов горели:
- общеобразовательная школа;
- торговый центр;
- многочисленные гаражные кооперативы.
Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС
Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС
Последствия обстрелов в Луганской области / Фото ГСЧС
Оккупанты накрыли огнем Лисичанск, где произошло возгорание цеха завода, и Рубежное, в котором горели жилые дома. Спасатели Луганской области ликвидировали пожары.
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