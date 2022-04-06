Сталося загоряння щонайменш у 5 приватних житлових будинках
Рятувальники розповіли про наслідки обстрілів у Сєвєродонецьку. Там окупанти зруйнували понад 10 багатоповерхових будинків.
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Повідомляється, що сталося загоряння щонайменш у 5 приватних житлових будинках. Також через обстріли палали:
- загальноосвітня школа;
- торговельний центр;
- чисельні гаражні кооперативи.
Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС
Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС
Наслідки обстрілів на Луганщині / Фото ДСНС
Окупанти накрили вогнем Лисичанську, де сталося загоряння цеху заводу, та Рубіжне, в якому горіли житлові будинки. Рятувальники Луганської області ліквідували всі пожежі.
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