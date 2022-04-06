Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, мобілізація на окупованих територія йде "повним ходом".

Окупанти хапають на вулицях чоловіків від 17 до 65 років і відправляють їх воювати проти України... Але вихід завжди – можна одразу здатися в полон чи відмовлятися. Варіанти є, а якщо немає, то загинете тут усі,

– наголосив Гайдай.

Він додав, що російські солдати чомусь розповідають, що "приїхали на навчання", але ми побачили, що вони робили в Бучі, Ірпені та інших містах. Водночас чоловіки, яких "хапають у псевдореспубліці" на Луганщині мають вибір.

Гайдай закликав мобілізованих з окупованого Луганська здаватися в полон:



До слова, для швидкого перекидання більш-менш готових до війни молодиків у Кремлі почали набирати на службу підлітків з "Юнармії". За даними джерел 24 каналу у розвідці, рішення про залучення дітей та підлітків було прийняте ще всередині березня, однак впроваджувати подібні заходи вирішили лише тепер.