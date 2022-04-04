За даними джерел 24 каналу у розвідці, рішення про залучення дітей та підлітків було прийняте ще всередині березня, однак впроваджувати подібні заходи вирішили лише з початком офіційної мобілізації у Росії. Для цього більшості вихованців "Путінюгенду", яким виповнилося 18, надіслали своєрідні повістки.

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При цьому "листи щастя" майбутній вантаж 200 отримав ще до того, як країна-оккупант офіційно почала призовну кампанію.

Штаби "Юнармії" працюють як військкомати

Як стверджують у розвідці, підсиленням для срочників, яких відправлятимуть в Україну, за задумом Путіна, мають виступити "юрармійці". Вони нібито вже підготовлені для участі у бойових діях, а також вмотивовані для вчинення злочинів проти українців.

Солдат "Путінюгенду" можуть призначати на посади нижньої офіцерської ланки, а також залучати до співпраці з ФСБ та до збору інформації про товарищів по службі.

При цьому вихованцям "військово-патриотичного руху" їх майбутню участь у війні представляють як "велику честь".

Мобілізовують молодь у цьому випадку не через відповідний наказ президента Росії та не за звичайною процедурою – роль військкоматів виконують штаби "Юнармії".

Саме туди викликають вихованців у різних регіонах країни-терористки.

У листах, які надійшли фактично кожному майбутньому російському бойовику, вказано, що армійське керівництво вирішло "посприяти та підтримати одного з найактивніших учасників військово-патріотичного руху". Саме з такими формулюваннями воєнні злочинці звертаються до пропитаних пропагандою підлітків.

Керівники "Путінюгенду" вказують, що вони нібито отримали пропозицію від керівника тієї чи іншої військової частини. Буцімто командир в/ч запропонував кандидатуру вихованця "Юнармії" для мобілізації.

Отримання повістки називають культурно-патріотичними заняттями

Рішення про залучення представників дитячої терористичної рашистської організації до служби, згідно з документами, приймає особисто військовий комісар області. Безумовно, воєнкоми виконують накази згори. У такий спосіб у кремлівського фюрера хочуть спробувати перекласти відповідальність за залучення срочників та "молодих патріотів" до війни в Україні. Мовляв, Путін нічого не знав.

Листи із запрошеннями "на співбесіду" та "проведення культурно-патріотичних занять" надсилали до юнарміців з 29 березня. Під останнім фактично мається на увазі отримання повістки на відправлення до частини. Війну ж при цьому називають "не простим для країни часом".

Майбутніх вбивць мирних жителів збиратимуть у штабах до 10 квітня. Після цього їх швидко перекидатимуть у місця дислокації, а згодом – на Харківщину та Донбас.



У Росії повним ходом йде мобілізація молоді для участі у війні / Фото джерел 24 каналу