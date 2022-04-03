По данным источников 24 канала в разведке, решение о привлечении детей и подростков было принято еще в середине марта, однако внедрять подобные меры решили только с началом официальной мобилизации в России. Для этого большинству питомцев "Путинюгенда", которым исполнилось 18, прислали своеобразные повестки.

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При этом "письма счастья" будущий груз 200 получил еще до того, как страна-оккупант официально начала призывную кампанию.

Штабы "Юнармии" работают как военкоматы

Как утверждают в разведке, усилением для срочников, которых будут отправлять в Украину, по замыслу Путина должны выступить "юнармейцы". Они уже якобы подготовлены для участия в боевых действиях, а также мотивированы для совершения преступлений против украинцев.

Солдат Путинюгенда могут назначать на должности низшего офицерского звена, а также привлекать к сотрудничеству с ФСБ и к сбору информации о сослуживцах.

При этом питомцам "военно-патриотического движения" их будущее участие в войне представляют как "большую честь".

Мобилизуют молодежь в этом случае не по соответствующему приказу президента России и не по обычной процедуре – роль военкоматов выполняют штабы "Юнармии".

Именно туда вызывают подростков в разных регионах страны-террористки.

В письмах, поступивших фактически каждому будущему российскому боевику, указано, что армейское руководство решило "способствовать и поддержать одного из самых активных участников военно-патриотического движения". Именно с такими формулировками военные преступники обращаются к пропитанным пропагандой подросткам.

Руководители "Путинюгенда" указывают, что они якобы получили предложение от руководителя той или иной воинской части. Якобы командир в/ч предложил кандидатуру воспитанника "Юнармии" для мобилизации.

Получение повестки называют культурно-патриотическими занятиями

Решение о привлечении представителей детской террористической рашистской организации в службу, согласно документам, принимает лично военный комиссар области. Безусловно, военкомы выполняют приказы сверху. Таким образом, у кремлевского фюрера хотят попытаться переложить ответственность за привлечение срочников и "молодых патриотов" к войне в Украине. Мол, Путин ничего не знал.

Письма с приглашениями "на собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий" присылали юнармицам с 29 марта. Под последним фактически подразумевается получение повестки на отправку в часть. Войну при этом называют "не простым для страны временем".

Будущих убийц мирных жителей будут собирать в штабах до 10 апреля. После этого их будут быстро перекидывать в места дислокации, а затем – на Харьковщину и Донбасс.