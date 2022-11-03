Чай, щоб зігрітися, не пили, щоб менше бігати в туалет, – жителька Херсона про життя у підвалі

Війна застала Анну з її родиною у Херсоні, де та проживала у приватному будинку. Аж до самого так званого "референдуму" вона не хотіла покидати домівку, тому багато часу час з рідними проводила у підвалі.

У цьому ж підвалі, де було страшенно холодно з початку окупації, приходили сусіди з дітьми, адже свого вони не мали. Про це жінка розповіла журналістам 24 каналу в межах проєкту СВОЇ. Ім'я вимушеної переселенки ми змінили з міркувань безпеки – в окупованому Херсоні у неї залишилися рідні.

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Перші дні окупації

Росіяни окупували Херсон ще 1 березня. Відтоді й аж до кінця вересня жінка залишалася у рідному місті. Проте зазначає, що з росіянами за всі ці місяці жодного разу не спілкувалася.

За її словами, перші дні окупації всі мешканці задля безпеки сиділи з закритими вікнами й виключеним світлом: тільки заглядали з-під жалюзів і дивилися на зелених чоловічків. Також на своїй вулиці Анна бачила й ворожі БТРи.

Оскільки ніхто не знав, чого чекати від російських солдатів, людям було страшно навіть виходити на подвір'я.

Не знаєш, що може статися наступної хвилини – чи зайдуть до тебе додому, що будуть робити. Ми всією родиною зібралися в одному будинку. Ми з малою донькою та інші жінки з дітьми багато часу проводили у підвалі,

– розповіла жінка.

Періодично їм доводилося й ночувати у ньому, іноді ж вони проводили в холодному й сирому приміщені цілі дні. Радувались тому, що не вимкнули світло, бо змогли поставити обігрівачі. "Чаю, щоб зігрітися, не пили, щоб менше бігати в туалет. Для цього ж треба було виходити з підвалу", – згадала вона.

Евакуація з міста

Як зазначила Анна, спершу евакуюватися вона не хотіла також через те, що на дорогах були величезні черги, й дорога з Херсона до Миколаєва тривала не 30 хвилин, як зазвичай, а цілу добу. Однак потім дорогу на Миколаїв перекрили.

Проте коли росіяни оголосили про проведення "референдуму", вона з сім'єю зрозуміла, що більше залишатися у Херсоні не можна. Зокрема й тому, що її чоловік – призовного віку. Однак тепер дорога займала значно більше часу – виїжджати довелося 3 тижні. Зокрема й тому, що у черзі на переправу їх застали результати так званого "референдуму", згідно з яким Херсон буцімто став частиною Росії.

Й при цьому всьому ночувати в автомобілі не можна було.

Танки проїжджали й могли роздавити машину. Їм було все одно. Люди шукали нічліг у сусідніх селах,

– розповіла жінка.

І лише 18 жовтня жінці та її рідним вдалося потрапити на підконтрольні Україні території, в Одесу, яка завжди була для Анни "другою домівкою". Однак вона з нетерпінням чекає дня, коли Херсон знову опиниться під контролем України, а вона зможе повернутися додому.

Що зараз відбувається у Херсоні: останні новини

Окупанти розкрадають і майно жителів міста, і комунальну власність. При тому крадуть все: від машин до сонячних електростанцій.

Також в ГУР МО повідомляють, що з міста примусово вивозять людей під приводом "евакуації". Тим, хто вагається, пропонують так звані "житлові сертифікати" на придбання житла в Росії, тих, хто не хоче їхати – примусово виселяють з квартир та будинків.

За словами Наталії Гуменюк, така "евакуація" та залишені росіянами блокпости можуть свідчити про те, що окупована територія "звільнена" від місцевих мешканців і підготовлена до активних бойових дій.

Також росіяни почали підривати вежі мобільного зв'язку. В ОК "Південь" стверджують, що таким чином вони хочуть створити в регіоні інформаційну блокаду та заповнювати свідомість місцевих своїми наративами.

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