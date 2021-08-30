На окупованих територіях України зниклими безвісти вважаються понад 400 людей

У світі 30 серпня відзначають Міжнародний день насильницьких зникнень. МЗС України вирішило привернути увагу світу до долі викрадених чи зниклих людей на території тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

До зникнень українців на окупованих територіях у більшості випадків причетна окупаційна влада. Майже всі зниклі безвісти – проукраїнські активісти.

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Скільки людей вважаються зниклими безвісти

На окупованому Донбасі – 258 осіб, з яких 67 є військовими або резервістами;

з 2014 року 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень у Криму. Доля 15 з них досі залишається невідомою.

Кого досі розшукують у Криму

Валерія Ващука,

Івана Бондарець,

Василя Черниша,

Тимура Шаймарданова,

Сейрана Зінедінова,

Ісляма Джеппарова,

Джевдета Іслямова,

Федора Костенка,

Мухтара Арісланова,

Арсена Алієва,

Ервіна Ібрагімова,

Ескендера Ібраїмова,

Ескендера Апселямова,

Руслана Ганієва,

Арлена Терехова.

У МЗС також розповіли про випадки залякування родичів зниклих безвісти та свідків. Російська влада не проводить ефективне розслідування жодного зі злочинів.

Про зникнення кримських татар на півострові мовиться у позові України проти Росії до Міжнародного суду ООН та скарги у Європейський суд з прав людини.

Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками Кримської платформи, аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги,

– наголосила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Відомство вимагаємо від Росії виконання зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права. Насамперед мовиться про гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність.