На оккупированных территориях Украины пропавшими без вести числятся более 400 человек
Источник:24 канал
В мире 30 августа отмечают Международный день насильственных исчезновений. МИД Украины решило привлечь внимание мира к судьбе похищенных или пропавших людей на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.
К исчезновениям украинцев на оккупированных территориях в большинстве случаев причастна оккупационная власть. Почти все пропавшие без вести – проукраинские активисты.
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Сколько людей считаются пропавшими без вести
- На оккупированном Донбассе – 258 человек, из которых 67 являются военными или резервистами;
- с 2014 года 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.
Кого до сих пор разыскивают в Крыму
- Валерия Ващука,
- Ивана Бондарец,
- Василия Черныша,
- Тимура Шаймарданова,
- Сейрана Зинединова,
- Исляма Джеппарова,
- Джевдета Ислямова,
- Федора Костенко,
- Мухтара Арисланова,
- Арсена Алиева,
- Эрвина Ибрагимова,
- Эскендера Ибраимова,
- Эскендера Апселямова,
- Руслана Ганиева,
- Арлена Терехова.
В МИД также рассказали о случаях запугивания родственников пропавших без вести и свидетелей. Российская власть не проводит эффективное расследование ни одного из преступлений.
Об исчезновении крымских татар на полуострове говорится в иске Украины против России в Международный суд ООН и жалобе в Европейский суд по правам человека.
Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками Крымской платформы, чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания,
– отметила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Ведомство требует от России выполнения обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным правом. Прежде всего говорится об обеспечении права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.