На оккупированных территориях Украины пропавшими без вести числятся более 400 человек

В мире 30 августа отмечают Международный день насильственных исчезновений. МИД Украины решило привлечь внимание мира к судьбе похищенных или пропавших людей на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.

К исчезновениям украинцев на оккупированных территориях в большинстве случаев причастна оккупационная власть. Почти все пропавшие без вести – проукраинские активисты.

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Сколько людей считаются пропавшими без вести

На оккупированном Донбассе – 258 человек, из которых 67 являются военными или резервистами;

с 2014 года 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Кого до сих пор разыскивают в Крыму

Валерия Ващука,

Ивана Бондарец,

Василия Черныша,

Тимура Шаймарданова,

Сейрана Зинединова,

Исляма Джеппарова,

Джевдета Ислямова,

Федора Костенко,

Мухтара Арисланова,

Арсена Алиева,

Эрвина Ибрагимова,

Эскендера Ибраимова,

Эскендера Апселямова,

Руслана Ганиева,

Арлена Терехова.

В МИД также рассказали о случаях запугивания родственников пропавших без вести и свидетелей. Российская власть не проводит эффективное расследование ни одного из преступлений.

Об исчезновении крымских татар на полуострове говорится в иске Украины против России в Международный суд ООН и жалобе в Европейский суд по правам человека.

Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками Крымской платформы, чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания,

– отметила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Ведомство требует от России выполнения обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным правом. Прежде всего говорится об обеспечении права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.