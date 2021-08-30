На оккупированных территориях Украины пропавшими без вести числятся более 400 человек

30 августа 2021 , 14:15
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Источник:

24 канал

В мире 30 августа отмечают Международный день насильственных исчезновений. МИД Украины решило привлечь внимание мира к судьбе похищенных или пропавших людей на территории временно оккупированного Крыма и Донбасса.

К исчезновениям украинцев на оккупированных территориях в большинстве случаев причастна оккупационная власть. Почти все пропавшие без вести – проукраинские активисты.

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Сколько людей считаются пропавшими без вести

  • На оккупированном Донбассе – 258 человек, из которых 67 являются военными или резервистами;
  • с 2014 года 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений в Крыму. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Кого до сих пор разыскивают в Крыму

  • Валерия Ващука,
  • Ивана Бондарец,
  • Василия Черныша,
  • Тимура Шаймарданова,
  • Сейрана Зинединова,
  • Исляма Джеппарова,
  • Джевдета Ислямова,
  • Федора Костенко,
  • Мухтара Арисланова,
  • Арсена Алиева,
  • Эрвина Ибрагимова,
  • Эскендера Ибраимова,
  • Эскендера Апселямова,
  • Руслана Ганиева,
  • Арлена Терехова.

В МИД также рассказали о случаях запугивания родственников пропавших без вести и свидетелей. Российская власть не проводит эффективное расследование ни одного из преступлений.

Об исчезновении крымских татар на полуострове говорится в иске Украины против России в Международный суд ООН и жалобе в Европейский суд по правам человека.

Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности участниками Крымской платформы, чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания,
– отметила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Ведомство требует от России выполнения обязательств как государства-оккупанта в соответствии с международным правом. Прежде всего говорится об обеспечении права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Автор: Софія Мінджоса