До зникнень українців на окупованих територіях у більшості випадків причетна окупаційна влада. Майже всі зниклі безвісти – проукраїнські активісти.

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Скільки людей вважаються зниклими безвісти

  • На окупованому Донбасі – 258 осіб, з яких 67 є військовими або резервістами;
  • з 2014 року 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень у Криму. Доля 15 з них досі залишається невідомою.

Кого досі розшукують у Криму

  • Валерія Ващука,
  • Івана Бондарець,
  • Василя Черниша,
  • Тимура Шаймарданова,
  • Сейрана Зінедінова,
  • Ісляма Джеппарова,
  • Джевдета Іслямова,
  • Федора Костенка,
  • Мухтара Арісланова,
  • Арсена Алієва,
  • Ервіна Ібрагімова,
  • Ескендера Ібраїмова,
  • Ескендера Апселямова,
  • Руслана Ганієва,
  • Арлена Терехова.

У МЗС також розповіли про випадки залякування родичів зниклих безвісти та свідків. Російська влада не проводить ефективне розслідування жодного зі злочинів.

Про зникнення кримських татар на півострові мовиться у позові України проти Росії до Міжнародного суду ООН та скарги у Європейський суд з прав людини.

Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками Кримської платформи, аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги,
– наголосила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Відомство вимагаємо від Росії виконання зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права. Насамперед мовиться про гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність.