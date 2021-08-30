До зникнень українців на окупованих територіях у більшості випадків причетна окупаційна влада. Майже всі зниклі безвісти – проукраїнські активісти.
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Скільки людей вважаються зниклими безвісти
- На окупованому Донбасі – 258 осіб, з яких 67 є військовими або резервістами;
- з 2014 року 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень у Криму. Доля 15 з них досі залишається невідомою.
Кого досі розшукують у Криму
- Валерія Ващука,
- Івана Бондарець,
- Василя Черниша,
- Тимура Шаймарданова,
- Сейрана Зінедінова,
- Ісляма Джеппарова,
- Джевдета Іслямова,
- Федора Костенка,
- Мухтара Арісланова,
- Арсена Алієва,
- Ервіна Ібрагімова,
- Ескендера Ібраїмова,
- Ескендера Апселямова,
- Руслана Ганієва,
- Арлена Терехова.
У МЗС також розповіли про випадки залякування родичів зниклих безвісти та свідків. Російська влада не проводить ефективне розслідування жодного зі злочинів.
Про зникнення кримських татар на півострові мовиться у позові України проти Росії до Міжнародного суду ООН та скарги у Європейський суд з прав людини.
Україна продовжить роботу з міжнародними партнерами, зокрема учасниками Кримської платформи, аби порушення Росії як держави-окупанта залишалися у фокусі постійної міжнародної уваги,
– наголосила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.
Відомство вимагаємо від Росії виконання зобов'язань як держави-окупанта відповідно до міжнародного права. Насамперед мовиться про гарантування права на життя, свободу та особисту недоторканність.