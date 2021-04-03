В українській літературі відбувається багато важливого, – інтерв'ю з письменницею

Українська письменниця Олена Андрейчикова 27 квітня в столичному Будинку Архітектора презентує київській публіці свою нову програму "Ніжні виживуть". Напередодні прем'єри Андрейчикова розповіла в інтерв'ю 24 каналу про творчість, свій погляд про роль сучасних жінок і українську літературу.

"Нехай тепер світ мучиться зі мною. Його черга"

У вас вже вийшло кілька збірок коротких іронічних оповідань, є велика проза. На ваш погляд, складати коротку прозу простіше або складніше, ніж романи?

Коротка проза буває не менш енерговитратною, ніж роман. Для когось простіше, комусь складніше. Для мене розповідь – абсолютна любов. Я отримую найбільше задоволення саме від короткої прози. Хоча пишу і п'єси, і сценарії. І роман був. Задумую ще один. Але коли пишу розповідь і він, по-моїй, вічно не спокійній думці, вдається – я починаю вірити в бога. Хоча я атеїст.

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З вашою творчістю можна ознайомитися і в інших формах, наприклад, у формі театрального мистецтва. Вистави за вашими творами впевнено підкорюють українських глядачів. Чи можна сказати, що театральна форма ваших текстів дозволяє відчути нові грані твору?

Звичайно! На це і надія. Мрію про те, щоб побачити якомога більше постановок за своїми текстами. Різні режисери, різні актори, різні міста, різні мови, аншлаги, і я в залі. Хороша мрія. Тепла. Я б навіть випила за неї крижаного шампанського.



"Пішли світ до біса і будь ким хочеш" / Фото з особистого архіву письменниці

Ваші розповіді про жінок, які дозволяють собі бути собою, які не готові витрачати ніжність через дрібниці, жінок сильних і впевнених в собі. Виходить, бути хорошою матір'ю вже не достатньо? Такий ваш маніфест світу?

Мій маніфест світу – посилай світ до біса і будь ким хочеш. Хочеш – тільки мамою. Хочеш - не тільки. Я досить довго брала до уваги думку світу. У своїй прозі в тому числі. Була зручною і легкотравною. Нехай тепер світ мучиться зі мною. Його черга.

"Я сама, нарешті, повірила в силу свого слова"

У світовій літературі голос письменника традиційно важливий. Це людина, яка може знайти вірні слова, щоб показати ситуацію, що склалася і навіть вплинути на неї. Що відбувається зараз в українській літературі? Чи відчуваєте ви силу свого голосу як жінки-письменниці?

Щоб голос мав силу, людині самій варто спочатку повірити в нього. Мені здається, саме це зараз зі мною і відбувається. Я сама, нарешті, повірила в силу свого слова. І мене стали чути. Тому я все частіше звертаюся до гострих соціальних тем. Однієї іронії у відносинах всередині пари, наприклад, мені вже давно не достатньо. А в українській літературі відбувається багато важливого і цікавого: все більше нових голосів, більше експериментів, більше мужності, більше майстерності.

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Не секрет, що багато класичних книг сповнені гендерних стереотипів, впливаючи на людей, формуючи їхні погляди. Розкажіть про ваше ставлення до традиційних цінностей і що, на вашу думку, робити з усім цим культурним багажем в сучасному світі?

Думаю, з культурним багажем нічого робити не варто. Чи не спалювати ж ви зібралися книги з гендерними стереотипами?! (недобро сміється). Що робити? Творцям творити. Нове. Важливе. Чесне. А людина, яка читає має право сам вибирати, що читати і які робити висновки.



Олена Андрейчикова – майстер чесної іронії / Фото з особистого архіву письменниці

Компонентом, який утворює стиль ваших творів, є іронія, яка дозволяє найбільш повно передати багатошарову правду життя. На ваш погляд, скільки правди може винести людина?

Якісній правді немає меж. Але у кожної людини є право зупинитися в правді з самим собою, в правді у відносинах з батьками та дітьми, в правді з навколишнім світом. Я можу говорити про себе. Сподіваюся, що сил у мене вистачить дізнатися про себе все до кінця. Дуже захоплива подорож – лабіринтами правди.

"Кожен день світ робить нам виклик"

В одному з інтерв'ю ви згадали, що в соціальних мережах вас часто запитували, чи дійсно ви жінка, тому що нібито деякі помічені вами тонкощі властиво бачити лише чоловікам. Якби вам випав шанс один день прожити в тілі чоловіка, розкажіть, як би ви його провели?

Запитували мене, чи не чоловік я, тому що я часто жартувала над жінками у своїх постах. Зазвичай жінки це не дуже люблять – сміятися над собою. Ми ж переважно богині. Як би я провела день в тілі чоловіка? Написала б розповідь від імені чоловіка. Постаралася б чесну. Що відчуваю, чого боюся, чому радію. У цей день писала б стоячи, думаю, це дуже зручно. І писала б стоячи, як любив Гемінгвей.

Судячи з соціальних мереж, ви завжди стильно і бадьоро виглядаєте. Скажіть, як завжди виглядати привабливо?

Це ж соціальні мережі. Краща версія нас. Я буваю дуже лінива і сумна. Але недовго. Мені шкода на це витрачати час, коли є він – дивний божевільний жахливий, але прекрасний світ. Кожен день він робить нам виклик. Я просто віддаю перевагу на його виклики відповідати не ображено підібганими губами, а дією.

Київська прем'єра нової програми дипломантки Міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля Олени Андрейчикової "Ніжні виживуть" відбудеться 27 квітня в Будинку Архітектора.