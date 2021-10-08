Онука італійського диктатора Муссоліні перемогла на виборах у Римі

Ракеле Муссоліні набрала найбільше голосів на виборах до міської ради Риму. Примітно, що жінка є онукою італійського диктатора Беніто Муссоліні, який правив країною у 1922 – 1943.

Кандидатка до міськради з історичним прізвищем набрала понад 8200 голосів. У 2016, коли вона також балотувалася, за неї проголосували усього 657 людей – та й тоді цього вистачило, щоб потрапити в раду.

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В Італії у владі знову буде людина з прізвищем Муссоліні

Ракеле Муссоліні – донька нині покійного музиканта Романо Муссоліні й онука італійського диктатора Беніто Муссоліні, який керував країною у 1992 – 1943 роках. До міськради Риму вона йшла від ультраправої партії "Брати Італії".

Понад 8200 голосів, які отримала Муссоліні, були дещо несподіваними.

Адже на попередніх виборах у 2016 за неї проголосували тільки 657 людей.

Після оголошення результатів переможиця сказала, що її успіх у Римі – наслідок важкої праці, а не гучності прізвища.

Я навчилася жити зі своїм прізвищем. У школі на мене вказували пальцем, але потім з'явилася Ракеле. І ця людина сильніша за прізвище, яким би обтяжливим воно не було,

– сказала Муссоліні.

Про фашизм, а саме цю ідеологію сповідував дід Ракеле, Муссоліні говорити з журналістами не захотіла: "Я вважаю за краще говорити про Рим".

Беніто Муссоліні – диктатор Італії з 1922 по 1943 роки, який сповідував ідеологію фашизму. Муссоліні обмежував права і свободи людей, встановив авторитарний режим та мріяв за допомоги Адольфа Гітлера та нацистської Німеччини створити імперію. У квітні 1945 року Муссоліні стратили.

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До слова, у травні 2020 року президент Зеленський зняв санкції України з іншої онуки італійського диктатора – Алессандри Муссоліні.