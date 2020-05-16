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Реакція на зняття санкцій: онука Муссоліні стверджує, що ніколи не була в Україні

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Онука Муссоліні відреагувала на зняття санкцій проти неї
Як онука Муссоліні відреагувала на зняття з неї санкцій? / Getty Images

Онука фашистстького диктатора Беніто Муссоліні – Алессандра Муссоліні – відреагувала на скасування санкцій проти неї. Вона стверджує, що не брала участі в політичних подіях в Україні.

В коментарі "Радіо Свобода" вона заявила, що ніколи навіть не була на території України. За її словами, скасування санкцій проти неї є "відновленням правди".

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Вона також додала, що не висловлювала "оціночних суджень щодо політичної ситуації в Україні. Муссоліні переконує, що не контактувала з українськими політиками чи представниками місцевої влади. 

Свого часу я вважала "санкцію" зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди,
– наголосила Муссоліні.

Що відомо про санкції щодо онуки Муссоліні?Алессандра Муссоліні була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР". Її активи були заблоковані та тимчасово обмежені. Це було зроблено для запобігання виведенню капіталів з України. Окрім того, їй було заборонено в'їзд в Україну і видача візи. 

15 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб. Більшість з них брала участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них, зокрема, була й онука Беніто Муссоліні Алессандра.

Цікаві факти про внучку Муссоліні

  • Вона є онукою фашистського диктатора Беніто Муссоліні. Серед інших відомих її родичів – тітка Софі Лорен. Алессандра – актриса, консервативна політикиня, модель. Членкиня Європейського та італійського парламенту.
  • Вона співпрацювала з журналом Playboy і ставала обличчям італійських та німецьких випусків.
  • У 1982 році світ побачив її альбом романтичних пісень Amore. Він був випущений лише в Японії і наразі є колекційною рідкістю.
  • Заснувала неофашистську партію "Соціальна ініціатива". Неодноразово наголошувала на тому, що пишається своїм знаменитим дідусем і близько року боролася, щоб її діти могли носити прізвище Муссоліні. Відома ексцентричними і ксенофобськими висловами.
  • Зокрема, у 2007 році вона заявила, що всі румуни є злочинцями. Це призвело до розпаду в Європарламенті націоналістичної коаліції "Ідентичність, традиція, суверенітет", де Алессандра була одним із членів.
Автор: Емал Набі
Теги: "Референдум" на Донбасі Окуповані території Санкції Новини України Новини політики
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