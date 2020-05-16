Реакція на зняття санкцій: онука Муссоліні стверджує, що ніколи не була в Україні

Онука фашистстького диктатора Беніто Муссоліні – Алессандра Муссоліні – відреагувала на скасування санкцій проти неї. Вона стверджує, що не брала участі в політичних подіях в Україні.

В коментарі "Радіо Свобода" вона заявила, що ніколи навіть не була на території України. За її словами, скасування санкцій проти неї є "відновленням правди".

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Вона також додала, що не висловлювала "оціночних суджень щодо політичної ситуації в Україні. Муссоліні переконує, що не контактувала з українськими політиками чи представниками місцевої влади.

Свого часу я вважала "санкцію" зовсім безпідставною, і сьогодні беру до уваги факт її скасування, що сприяє відновленню правди,

– наголосила Муссоліні.

Що відомо про санкції щодо онуки Муссоліні?Алессандра Муссоліні була спостерігачкою на псевдовиборах в так званих "ЛНР/ДНР". Її активи були заблоковані та тимчасово обмежені. Це було зроблено для запобігання виведенню капіталів з України. Окрім того, їй було заборонено в'їзд в Україну і видача візи.



15 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом зняв персональні санкції з семи осіб. Більшість з них брала участь у псевдовиборах на окупованих територіях. Серед них, зокрема, була й онука Беніто Муссоліні Алессандра.

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