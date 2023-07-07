Путіну "розв'яжуть руки": яку загрозу створює байдужість ООН щодо передачі "Шахедів" Росії

Радбез ООН продовжує ігнорувати розслідування щодо використання Росією іранських "Шахедів" у війні проти України. Це відбувається, попри те, що Київ ще восени минулого року надав докази, що Росія використовує дрони саме іранського виробництва. Тепер же через байдужість ООН співпраця Москви й Тегерана може набути відкритого характеру.

Радбез вже кілька разів проводив окремі засідання щодо проблематики військової співпраці Росії та Ірану. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, чому Радбез ООН не розслідує передачу "Шахедів" Росії, чим це загрожує Україні, та до яких дій спонукає Китай.

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Україна взяла участь у засіданні Радбезу, попри позицію Москви та Пекіна

У Радбезі ООН 6 липня відбулося засідання щодо Іранської ядерної програми та порушення Іраном резолюції Радбезу 2231 від 20 липня 2015 року, яка обмежує Тегеран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників.

Раніше п'ять країн (Україна, США, Велика Британія, Франція та Албанія) звернулись до генсека ООН із заявою провести розслідування військової співпраці Ірану й Росії, зокрема щодо передачі дронів.

Цього разу до засідання долучили Україну. Постпред України в ООН Сергій Кислиця розповідає, що лише Росія та Китай проголосували проти допущення представника України на засідання, але 12 членів Радбезу проголосували "за".

Тож, Кислиця зміг донести нашу позицію на засіданні. Він повідомив, що із вересня 2022 року Росія масово використовує іранські БпЛА типу Shahed-131, Shahed-136 та Mohajer-6 проти України.

Всього було зафіксовано понад тисячу запусків усіх типів іранських БпЛА над територією України. Уламки цих дронів були ретельно вивчені ще минулої осені й українські слідчі та незалежні міжнародні експерти зібрали докази, що підтверджують саме іранське походження БпЛА, які використовувалися Росією проти України.

За словами Кислиці, Київ неодноразово звертався до ООН з проханням надіслати експертів в Україну для огляду знайдених БпЛА іранського походження. Але до сьогодні слідчі ООН так і не доїхали до України.

Затягування дій з боку Радбезу може розв'язати руки Росії та Ірану

Варто пояснити, що резолюція 2231 Ради Безпеки ООН, ухвалена у 2015 році, є документом, який фактично затверджував іранську ядерну угоду.

Домовленість мала на меті забезпечити гарантії, що Іран не розроблятиме ядерної зброї в обмін на скасування окремих санкцій. Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди, тобто до другої половини 2023 року.

І в цьому є головна проблема, адже, на засіданні Радбезу 6 липня Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила занепокоєння з приводу того, що Іран та Росія співпрацюють для виробництва безпілотників на російській території, а Росія отримує від Ірану матеріали, необхідні для будівництва відповідного заводу на своїй території. За її інформацією, завод може запрацювати на повну потужність на початку 2024 року.

Це значно розширить можливості Росії для нападу на Україну з одного боку, а з іншого – завод може запрацювати вже після закінчення дії резолюції 2231, що повністю розв'яже руки й росіянам, й іранцям.

І тоді вже жодне розслідування ні до чого не призведе. Тож, посол США закликає Секретаріат не відсиджуватися та не затягувати процес, а нарешті почати розслідування військових зв'язків Росії та Ірану.

Радбез ООН вчергове довів свою неефективність

Але у відповідь на заклики Кислиці та Томас-Грінфілд заступниця генсека ООН з політичних питань та миротворчості Розмарі Дікарло якось дивно заявила, що дипломатія є єдиним способом ефективного вирішення іранської проблеми.

Вона нахабно заявила, що ООН продовжує аналізувати наявну інформацію. Вона визнала, що Секретаріат Радбезу ООН дійсно отримав ще минулої осені листи від України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо передачі безпілотників з Ірану до Російської Федерації у спосіб, що не відповідає резолюції ООН.

Заступниця генсека ООН ще раз повторила: "Секретаріат продовжує перевірку наявної інформації". Що саме ООН перевіряє, вона не уточнила.

І що найбільш цинічне у цій історії, що Росія на засіданні Ради Безпеки ООН назвала заяви України щодо використання іранських дронів фейком.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк певен, що Росія і сама усвідомлює жалюгідність своєї позиції, але затягує процес, аби у резолюції просто завершився строк дії.

Тож, висновок з цього можна зробити один – Радбез ООН вчергове довів свою неефективність. Минулої осені, коли Україна вперше звернулася з проханням розпочати розслідування, в Секретаріаті ООН запевняли, що їм потрібна згода на розслідування Росії та Ірану. Як гадаєте, погодяться росіяни колись на це? Звісно, що ні.

Китай розправляє плечі на тлі безхребетності ООН

Однак, поки тривають такі ганебні засідання ООН, авторитарні країни лише розправляють плечі. Китай, ще одна країна, яка не в захваті від розслідування щодо ударів іранських дронів по цивільній інфраструктурі України, уже неодноразово проводить військові навчання навколо Тайваню.

У ході тренувань військові КНР у тому числі відпрацьовують завдання ударів та оточення острова. Глава МЗС Тайваню ще у квітні визнавав, що Китай може готуватися до нападу на самоврядний острів.

І от сьогодні, в той час, як у Пекіні перебуває міністр фінансів США Джанет Єллен, лідер Китаю Сі Цзіньпін публічно заявляє, що очікує від своєї армії кращої підготовки до війни.

Зокрема, це стосується планування бойових дій. Про це глава КНР заявив під час виступу перед військовим командуванням Східного театру воєнних дій. Сі відверто зазначає, що нібито світ вже вступив у новий період і Китай має бути до цього готовий.

Варто зауважити, що командування Східного театру військових дій Китаю відповідає за безпеку східної частини КНР, у тому числі Тайванської протоки.

І ще більшого напруження ситуації додає те, що такі заяви китайського лідера пролунали під час візиту до Пекіна міністра фінансів США Джанет Єллен.

Вона прибула туди для переговорів, спрямованих на ослаблення напруженості у відносинах між США та Китаєм. А Сі, схоже, намагається їх навпаки лише посилити.