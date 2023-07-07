Путину развяжут руки: какую угрозу создает равнодушие ООН относительно передачи "Шахедов" России

Совбез ООН продолжает игнорировать расследование использования Россией иранских "Шахедов" в войне против Украины. Это происходит, несмотря на то, что Киев еще осенью прошлого года предоставил доказательства того, что Россия использует дроны именно иранского производства. Теперь же из-за равнодушия ООН сотрудничество Москвы и Тегерана может приобрести открытый характер.

Совбез уже несколько раз проводил отдельные заседания по проблематике военного сотрудничества России и Ирана. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, почему Совбез ООН не расследует передачу "Шахедов" России, чем это чревато для Украины, и к каким действиям побуждает Китай.

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Украина приняла участие в заседании Совбеза, несмотря на позицию Москвы и Пекина

В Совбезе ООН 6 июля состоялось заседание по Иранской ядерной программе и нарушении Ираном резолюции Совбеза 2231 от 20 июля 2015 года, ограничивающей Тегеран в получении и передаче вооруженных технологий, в том числе беспилотников.

Ранее пять стран (Украина, США, Великобритания, Франция и Албания) обратились к генсеку ООН с заявлением провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в том числе в отношении передачи дронов.

В этот раз к заседанию присоединили Украину. Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказывает, что только Россия и Китай проголосовали против допущения представителя Украины на заседание, но 12 членов Совбеза проголосовали "за".

Кислица смог донести нашу позицию на заседании. Он сообщил, что с сентября 2022 Россия массово использует иранские БПЛА типа Shahed-131, Shahed-136 и Mohajer-6 против Украины.

Всего было зафиксировано более тысячи запусков всех типов иранских БПЛА над территорией Украины. Обломки этих дронов были тщательно изучены прошлой осенью и украинские следователи и независимые международные эксперты собрали доказательства, подтверждающие именно иранское происхождение БПЛА, которые использовались Россией против Украины.

По словам Кислицы, Киев неоднократно обращался в ООН с просьбой прислать экспертов в Украину для осмотра найденных БПЛА иранского происхождения. Но до сих пор следователи ООН так и не доехали до Украины.

Затягивание действий со стороны Совбеза может развязать руки России и Ирана.

Следует объяснить, что резолюция 2231 Совета Безопасности ООН, принятая в 2015 году, является документом, фактически утверждавшим иранское ядерное соглашение.

Договоренность имела целью обеспечить гарантии, что Иран не будет разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену отдельных санкций. В то же время в документе содержатся положения, ограничивающие Иран в получении и передаче вооруженных технологий, в том числе беспилотников, в течение восьми лет со дня заключения соглашения, то есть до второй половины 2023 года.

И в этом главная проблема, ведь, на заседании Совбеза 6 июля Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила обеспокоенность по поводу того, что Иран и Россия сотрудничают для производства беспилотников на российской территории, а Россия получает от Ирана материалы, необходимые для строительства соответствующего завода на своей территории. По ее информации, завод может заработать на полную мощность в начале 2024 года.

Это значительно расширит возможности России для нападения на Украину с одной стороны, а с другой завод может заработать уже после окончания действия резолюции 2231, что полностью развяжет руки и россиянам, и иранцам.

И тогда уже ни одно расследование ни к чему не приведет. Посол США призывает Секретариат не отсиживаться и не затягивать процесс, а наконец начать расследование военных связей России и Ирана.

Совбез ООН в очередной раз доказал свою неэффективность

Но в ответ на призывы Кислицы и Томас-Гринфилд заместитель генсека ООН по политическим вопросам и миротворчеству Розмари Дикарло однажды странно заявила, что дипломатия является единственным способом эффективного решения иранской проблемы.

Она заявила, что ООН продолжает анализировать имеющуюся информацию. Она признала, что секретариат Совбеза ООН действительно получил еще прошлой осенью письма от Украины, Франции, Германии и Великобритании по поводу передач беспилотников из Ирана в Российскую Федерацию способом, не соответствующим резолюции ООН.

Заместитель генсека ООН еще раз повторила: "Секретариат продолжает проверку имеющейся информации". Что именно ООН проверяет, она не уточнила.

И что наиболее цинично в этой истории Россия на заседании Совбеза ООН назвала заявления Украины об использовании иранских дронов фейком.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк уверен, что Россия сама осознает жалкость своей позиции, но затягивает процесс, чтобы у резолюции просто завершился срок действия.

Итак, вывод из этого можно сделать один – Совбез ООН в очередной раз доказал свою неэффективность. Прошлой осенью, когда Украина впервые обратилась с просьбой начать расследование, в Секретариате ООН уверяли, что им нужно согласие на расследование России и Ирана. Как думаете, согласятся россияне когда-нибудь на это? Конечно, нет.

Китай расправляет плечи на фоне бесхребетности ООН

Однако пока продолжаются такие позорные заседания ООН, авторитарные страны лишь расправляют плечи. Китай, еще одна страна, которая не в восторге от расследования ударов иранских дронов по гражданской инфраструктуре Украины, уже неоднократно проводит военные учения вокруг Тайваня.

В ходе тренировок военные КНР в том числе отрабатывают нанесение ударов и окружения острова. Глава МИД Тайваня еще в апреле признавал, что Китай может готовиться к нападению на самоуправляющийся остров.

И вот сегодня, в то время как в Пекине находится министр финансов США Джанет Йеллен, лидер Китая Си Цзиньпин публично заявляет, что ожидает от своей армии лучшей подготовки к войне.

В частности это касается планирования боевых действий. Об этом глава КНР заявил во время выступления перед военным командованием Восточного театра военных действий. Си откровенно отмечает, что мир уже вступил в новый период и Китай должен быть к этому готов.

Следует отметить, что командование Восточного театра военных действий Китая отвечает за безопасность восточной части КНР, в том числе Тайваньского пролива.

И еще большее напряжение ситуации добавляет то, что такие заявления китайского лидера прозвучали во время визита в Пекин министра финансов США Джаннет Йеллен.

Она прибыла для переговоров, направленных на ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем. А Си, похоже, пытается их наоборот лишь усилить.